18/07/2019

Si farà o non si farà? Secondo una voce che sta prendendo forza in rete, Stranger Things sarebbe stata rinnovata "in silenzio" per la stagione 4 e le riprese dovrebbero partire a ottobre 2019.

La scena post-credit inserita a sorpresa dai Duffer Brothers sembra lasciare pochi dubbi sul fatto che Stranger Things 4 si farà (per non parlare del grande successo di critica e pubblico riscosso dai nuovi episodi). Ma al momento, Netflix non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

Tuttavia, Spoiler TV è convinto che si tratti di una questione di tempo. Poco o tanto, non si sa. Ma il sito non solo è (piuttosto) sicuro che Undici e i suoi amici torneranno per un'altra stagione, bensì indica anche una data di inizio delle riprese a ottobre 2019:

Sembra che Netflix abbia rinnovato in silenzio Stranger Things per una quarta stagione. Come riporta l'ultimo numero di Production Weekly [una pubblicazione specializzata nel monitoraggio delle nuove uscite nel mondo del cinema e della TV, n.d.r.], la produzione inizierà a ottobre 2019.

Spoiler TV rimanda all'uscita del comunicato istituzionale della piattaforma di streaming per ulteriori aggiornamenti. Cosa che (di fatto) invita a prendere la notizia con le molle e a considerarla alla stregua di un rumor. Ma per i fan la cautela è impossibile (o quasi).

Il post si è rapidamente riempito di commenti entusiastici e più di un utente ha osservato che l'inizio delle riprese il prossimo autunno induce ragionevolmente a credere che Stranger Things 4 possa arrivare in TV nel 2020. Alcuni si sono spinti anche a suggerire una probabile data di messa in onda, puntando sulla Festa del Ringraziamento e Natale.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Tuttavia, queste due ipotesi si scontrano con una teoria molto in voga sul web, secondo cui l'uscita e l'ambientazione delle stagioni della serie seguirebbero uno schema temporale, che non solo colloca gli eventi dei nuovi episodi nella primavera del 1986 e la release nello stesso periodo del 2020, ma immagina un collegamento tra la storia di Undici e il disastro di Chernobyl.

Al di là delle speculazioni dei fan, la realizzazione di Stranger Things 4 sembrerebbe trovare conferma in alcune dichiarazioni dei Duffer Brothers e di uno dei produttori della serie, Shawn Levy. Per non parlare del messaggio in codice condiviso da David Harbour sul proprio account Instagram.

Invece, per quanto riguarda la data (probabile) di inizio delle riprese, al momento c'è solo l'informazione condivisa da Spoiler TV.

Ovvero una serie di indizi all'apparenza solidi e di voci potenzialmente credibili, ma nessuna ufficialità. Per quella, bisogna aspettare il comunicato di Netflix. Se arriverà.

Il consiglio è di restare sintonizzati...