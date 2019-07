Vita e Virginia: il film sull'amore saffico tra Vita Sackville-West e Virginia Woolf

Vita & Virginia uscirà nelle sale del Regno Unito il 5 luglio 2019, mentre sarà disponibile in quelle statunitensi a partire dal 23 agosto 2019. Non è ancora stata fissata una data d'uscita italiana.

La storia segue la vivace e sfacciata Vita che incontra il suo idolo Virginia Woolf, una scrittrice eccentrica convinta di essere un genio, anche se la società la considera alquanto stravagante - se non addirittura pazza. Le due sviluppano fin da subito una connessione ed iniziano una storia d'amore segreta che porta Virginia Wolf a scrivere Orlando, un romanzo satirico sulle avventure di un poeta androgino, che con il passare dei secoli sarebbe stato rivalutato come un classico femminista.

Gemma Arterton interpreta magistralmente Vita Sackville-West, ed il suo personaggio non è di certo spaventato dalla presenza di Virginia Woolf, interpretata da Elizabeth Debicki : Vita & Virginia è un sensazionale dramma biografico sulla famosa storia di un amore che avrebbe ispirato uno dei romanzi più popolari della Woolf, Orlando. Il film è appunto basato sulle lettere d'amore della coppia, che si scambiarono per oltre vent'anni.

La vita della scrittrice inglese vissuta tra l'800 ed il 900, Virginia Woolf , autrice di capolavori letterari come l'Orlando o La signora Dalloway, è stata più volte rappresentata sul grande schermo: tuttavia non in molti sono a conoscenza della sua relazione con Vita Sackville-West , poetessa, scrittrice e botanica inglese, durata oltre vent'anni.

Gli anni venti non erano così rigidi come si crede ai giorni nostri! Le gonne si accorciavano, lo stile bohémien era al massimo del suo splendore e le icone letterarie intrattenevano segrete relazioni saffiche tra di loro. È proprio a questo delicato quanto appassionante tema che si ispira il nuovo film Vita & Virginia : dramma storico con Gemma Arterton e Elizabeth Debicki, la pellicola è dedicata alla relazione amorosa tra le scrittrici Vita Sackville-West e Virginia Woolf, che si innamorano sullo sfondo dell'alta società inglese degli anni '20.

