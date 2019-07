Westworld 3: rivelati nuovi dettagli e una foto di Evan Rachel Wood

Attenzione! Possibili spoiler!

Le informazioni arrivano direttamente dalla voce degli sceneggiatori, Jonathan Nolan e Lisa Joy, che hanno anticipato che il prossimo (molto atteso) ciclo di episodi segnerà un importante punto di svolta e metterà alla prova i protagonisti in nuovi contesti e situazioni:

Mi piacciono le serie che trovano la loro strada e la percorrono per 100 episodi. Ma non è mai stato il caso di Westworld. In ogni stagione, abbiamo sempre voluto mostrare i personaggi in condizioni e circostanze radicalmente diverse. E con un cast di questo talento, osservare la metamorfosi di ciascuno di loro è uno degli aspetti più divertenti.

In base a quanto è emerso fino adesso, Westworld 3 avrà location differenti e inedite, tra cui una futuristica Los Angeles.

Invece, i fan di chi potranno vedere l'evoluzione?

Per il momento, è certo che nella nuova stagione ci sarà Dolores, che alla fine della precedente è fuggita dal parco e ha portato con sé le CPU di diversi suoi compagni. L'host interpretato da Evan Rachel Wood compare nel trailer pubblicato da HBO qualche settimana fa (che trovate qui sopra) e EW ha condiviso uno scatto che anticipa il suo aspetto nei nuovi episodi:

Poi ci dovrebbe essere un nuovo villain, con le fattezze dell'attore francese Vincent Cassel. E a settembre 2018, la produzione ha annunciato l'ingresso nel cast di Aaron Paul.

Nonostante la star di Breaking Bad sia la protagonista assoluta del video promozionale di Westworld 3, il suo ruolo è ancora avvolto nel mistero. Ma EW è riuscito a scoprire qualche dettaglio.

A quanto pare, Aaron interpreta un operaio edile di Los Angeles di nome Caleb, che avrà "un forte impatto" su Dolores, alle prese con un grande "shock culturale" dovuto all'incontro con il mondo reale:

Il personaggio di Paul metterà in discussione le nozioni di Dolores sulla natura degli esseri umani. [Caleb, n.d.r.] è il tipo di persona che non può permettersi di andare a Westworld.

Gli sceneggiatori hanno anche rivelato che la nuova stagione avrà una trama più lineare:

Westworld 3 sarà meno un gioco di indovinelli e più una esperienza in cui gli host incontrano finalmente i loro creatori.

In tal senso, gli eventi riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono fermati e non ci saranno salti temporali (almeno, non all'inizio):

Facciamo i conti con le conseguenze del massacro al parco. Dopo tutto quello che hanno passato per andarsene, Dolores ha finalmente ottenuto quello che voleva. Volevamo vedere come interagisce con il mondo e qual è il suo piano. Eravamo elettrizzati all'idea di raccontare questa parte della storia.

Ma come osserva EW, il cambio di location non rischia di generare un problema di coerenza con il titolo della serie?

