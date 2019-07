A post shared by FoxItalia (@fox_italia) on Jul 19, 2019 at 6:17am PDT

Mattia Torre era nato a Roma nel 1972. Ha vissuto troppo poco, ma per nostra fortuna ha fatto in tempo a lasciarci un’importante eredità, e una grande lezione: la vita va affrontata e vissuta con coraggio. Qualsiasi cosa accada.

Aveva scritto lavorato accanto a Serena Dandini in Parla con me e i suoi monologhi Colpa di un altro e I figli ti invecchiano, letti dall’amico Valerio Mastandrea, erano diventati virali.

Spalancando una finestra sulla vita quotidiana di chi lotta contro una malattia che non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno a chi, troppo giovane, aveva ancora tanto da dare.

Ecco, anche Mattia l’amava. La conosceva profondamente, tanto da potersi permettere di prenderne in giro le regole. Quelle scritte e non scritte.

Da quando è arrivata la notizia della sua morte, non faccio che pensare alla frase che René Ferretti (il grande Francesco Pannofino) pronuncia in Boris:

