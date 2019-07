TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

[Spoiler!]

di Giuseppe Benincasa - 19/07/2019 14:30 | aggiornato 19/07/2019 14:35

Al Comic-Con si festeggia e si saluta la prima serie del Marvel Cinematic Universe!

14 condivisioni

Il Comic-Con di San Diego (SDCC) si sta svolgendo in queste ore. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni su fumetti, cinema e serie TV, dove accorrono molti fan da tutto il mondo per vedere e conoscere in anteprima le ultime novità sulle loro passioni. Una di queste è la serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. che, tra gli altri, ha portato sul palco della convention l'attore Clark Gregg che ha interpretato per 5 stagioni l'agente Phil Coulson direttore dello S.H.I.E.L.D. e che adesso - nella sesta e nella settima stagione - interpreta Sarge, un personaggio molto misterioso e affascinante che i fan stanno conoscendo.

La fine di Agents of S.H.I.E.L.D.

L'attore, che è apparso anche in diversi film del Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato che quello di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato un viaggio incredibile. A lui si è aggiunto il presidente di Marvel Television Jeph Loeb che, nell'ora dedicata allo show, ha annunciato che la settima stagione (già in produzione) sarà l'ultima e che questa sarà composta da 13 episodi.

HD Getty Images Gli showrunner e il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. si presentano al pubblico del SDCC 2019

Lo spin-off di Ghost Rider

Da Agents of S.H.I.E.L.D. nascerà una serie TV dedicata al personaggio di Ghost Rider, interpretato sempre da Diego Luna (prossimo protagonista anche del film Terminator: Destino oscuro). Quindi si può ipotizzare che il personaggio demoniaco di Ghost Rider possa ripresentarsi nella settima e ultima stagione della serie degli agenti dello S.H.I.E.L.D.

Il cast al SDCC

Al San Diego Comic-Con, oltre a Jeph Loeb e Clark Gregg, come potete vedere dall'immagine qui sotto, erano presenti anche: Ming-Na Wen (Melinda May) Chloe Bennet (Quake), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Henry Simmons (Mack), Natalia Cordova-Buckley (Yo-Yo) e Jeff Ward (Deke). Inoltre, erano presenti gli showrunner Maurissa Tancharoen, Jeff Bell e Jed Whedon.

HD Getty Images Il panel dedicato a Agents of S.H.I.E.L.D.

Il cast ha presentato una nuova clip per presentare gli ultimi 4 episodi di Agents of S.H.I.E.L.D.. Il video di oltre due minuti, ovviamente, contiene spoiler - vi consigliamo di vederlo dopo aver visto l'episodio Rotta di collisione. 2a parte, che andrà in onda su FOX in prima TV assoluta lunedì 22 luglio.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo!

L'appuntamento con Agents of S.H.I.E.L.D. è su FOX, lunedì 22 luglio con un nuovo episodio in prima serata!