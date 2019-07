C'era una volta a... Hollywood: la prima clip del film di Tarantino

Cinema

19/07/2019

Un conflitto tra stuntman e attori in una Hollywood che cambia: la prima clip del nuovo film di Tarantino fa luce sulle difficoltà dei protagonisti Rick Dalton e Cliff Booth.

L’arrivo di C’era una volta a… Hollywood si avvicina sempre di più. Con l’uscita nelle sale americane prevista per il 26 luglio (in Italia la prima proiezione sarà il 19 settembre), continuano a susseguirsi nuovi dettagli e video del film. Dopo lo spot TV, allora, ecco una nuova clip diffusa su Twitter da Leonardo DiCaprio, una delle punte di diamante di un cast che include anche Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino.

Il filmato include una piccola sequenza già vista nel trailer ufficiale e un dialogo tutto inedito tra Rick Dalton, impersonato da Leonardo DiCaprio, e Stuntman Randy, portato in scena da Kurt Russel.

Per capire il senso del dialogo, bisogna però tornare indietro e far luce sul ruolo dello stesso Kurt Russel. Secondo le ultime teorie, il suo personaggio potrebbe essere direttamente collegato al mitico Stuntman Mike di Grindhouse - A prova di morte. In effetti, nella pellicola in questione lo stesso Mike svelava a una affascinata Rose McGowan, che interpretava il personaggio di Pam, di essere entrato nel mondo degli stuntman grazie al fratello, Stuntman Bob. Bob e Mike, allora, potrebbero essere proprio i figli di Stuntman Randy.

Tornando alla clip, è possibile apprezzare un intenso dialogo tra Rick e Randy. Il motivo del contendere è la partecipazione di Cliff Booth (portato in scena da Brad Pitt), la controfigura dello stesso Rick. Alle iniziali rimostranze di Randy, restio a servirsi di Cliff, Rick ribatte illustrando la "versatilità" della sua controfigura:

Gli puoi fare quello che vuoi: buttalo giù da un palazzo, dagli fuoco, sii creativo, fai quello che vuoi, sarà contento dell’opportunità che gli dai.

Alla fine, però, Randy confessa di non voler lavorare con Cliff, per via dell’atmosfera negativa che lo stuntman porterebbe sul set. Da questa breve sequenza si può iniziare a comprendere il tipo di conflitto che agita Rick e Cliff, due protagonisti della vecchia Hollywood che faticano a trovare posto in una industria che sta cambiando durante i tumultuosi anni ‘60. Questa dinamica, e quella dell’uccisione di Sharon Tate, costituiranno due dei temi principali del nuovo film di Tarantino.

C’era una volta a… Hollywood potrebbe essere l’ultima pellicola originale di Tarantino, che non ha escluso la possibilità di chiudere la sua carriera con uno Star Trek in versione Pulp Fiction. Questa breve clip ha stuzzicato la vostra curiosità?