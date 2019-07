Cats: il primo trailer ufficiale del film ispirato al celebre musical

Cinema

di Claudio Rugiero - 19/07/2019 10:59 | aggiornato 19/07/2019 11:04

È finalmente online il primo trailer ufficiale di Cats, il film di Tom Hooper ispirato al celebre musical di Broadway. Dopo la versione del 1998, distribuita solo in Home Video, quella del regista inglese sarà la prima a vedere le sale cinematografiche.

1 condivisione

Universal ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Cats, versione cinematografica del celebre e omonimo spettacolo di Broadway. Il film è diretto da Tom Hooper (Il discorso del re e The Danish Girl), il quale nel 2012 aveva già portato sul grande schermo un altro fortunato musical, Les Misérables, vincitore di tre premi Oscar (miglior sonoro, miglior trucco e migliore attrice non protagonista ad Anne Hathaway).

Come possiamo vedere nel trailer che troviamo all'inizio di questo articolo, Hooper ha realizzato davvero un ottimo lavoro con questa mise en scène che ci dà la sensazione di uno spettacolo teatrale che prende improvvisamente forma: i movimenti di macchina esplorano la scenografia di Ewe Stewart (Topsy-Turvy - Sottosopra), mentre la fotografia di Christopher Ross (Black Sea) sposa perfettamente le emozioni dei personaggi e la spettacolarità delle coreografie di Andy Blankenbuehler.

Working Title Films, Amblin Entertainment, Monumental Pictures e The Really Useful Group

Trama e cast

I gatti del quartiere di Jellicle si riuniscono durante un gran ballo che si tiene annualmente e in cui viene festeggiato l'anziano Old Deuteronomy. Nel corso della serata, uno di loro sarà scelto per ascendere al paradiso dei gatti. I partecipanti si presentano individualmente e raccontano le rispettive storie per competere per l'ambito onore. Finché il gruppo non viene raggiunto da un'affascinante gattina di nome Grizabella, il cui arrivo porterà scompiglio alla serata e nulla andrà come previsto.

Il cast di Cats comprende Idris Elba, Jennifer Hudson, Judi Dench, Rebel Wilson, Ian McKellen, James Corden, Taylor Swift, Jason Derulo e Francesca Hayward.

Prodotto da Working Title Films e Amblin Entertainment in collaborazione con Monumental Pictures e The Really Useful Group, Cats arriverà negli USA dal prossimo 20 dicembre. Al momento della scrittura dell'articolo non è stata ancora rivelata la data di rilascio nelle sale italiane.

Il musical originale

Cats è stato presentato a Londra nel 1981 e poi a Broadway un anno dopo. Le musiche originali erano di Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn e Richard Stilgoe.

La trama è basata su Il libro dei gatti tuttofare (Old Possum's Book of Practical Cats) di Thomas Stearns Eliot, scritto nel 1939 e tradotto in italiano solo, qualche anno più tardi, nel 1963. Quest'ultimo raccoglieva una serie di lettere indirizzate ai nipoti dell'autore. La lettura di queste ispirò Lloyd Webber, che ne trasse ispirazione per uno spettacolo per il palcoscenico in chiave musicale.

Cats ebbe inoltre una prima versione filmata nel 1998, che venne distribuita però soltanto in Home Video. Quello di Hooper è quindi il primo adattamento che vedrà le sale cinematografiche. Il successo sembra assicurato.