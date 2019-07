CinemaAnimazione

19/07/2019

Il nuovo film di City Hunter arriverà per una proiezione speciale a settembre in Italia. Oltre a questo Nexo Digital porterà altri grandi nomi in Italia per la stagione autunnale fra cui Weathering with You e Children of the Sea.

A febbraio di quest'anno usciva in Giappone City Hunter: Shinjuku Private Eyes, il nuovo film dedicato all'investigatore privato numero 1 del Giappone ambientato ai giorni nostri. La pellicola è stata realizzata per festeggiare il 30esimo anniversario della prima messa in onda della serie animata in Giappone.

Il mese scorso Nexo Digital, in collaborazione con Dynit, annunciava l'arrivo di questo lungometraggio animato anche in Italia al cinema, in una proiezione speciale che avrà luogo in diversi cinema selezionati (che verranno presto comunicati sul sito ufficiale di Nexo Digital) nei giorni del 2,3 e 4 settembre. In Italia il film è stato ribattezzato City Hunter: Private Eyes e oggi è stato presentato il primo trailer in italiano.

Nel trailer possiamo ascoltare alcune delle voci storiche italiane della serie, inoltre è possibile sentire in sottofondo la stessa colonna sonora della versione giapponese del trailer, stavolta riarrangiata nella nostra lingua.

La storia di City Hunter: Private Eyes vedrà tornare nuovamente Ryo Saeba, l'infallibile e pervertito investigatore privato, insieme a Kaori Makimura, sua inseparabile collega, in un nuovo pericoloso caso. Stavolta dovranno fare da guardie del corpo alla modella Ai Shindo, legata misteriosamente a una cospirazione che coinvolgerà l'intera città.

Nel film vedremo comparire il cast dell'opera al completo, tra cui anche Falcon aka Umeboshi e l'affascinante poliziotta Saeko Nogami. Oltre a loro nel lungometraggio compariranno anche degli ospiti d'eccezione: nel trailer possiamo vedere la comparsa delle tre sorelle ladre di Occhi di Gatto, altra serie storica di Tsukasa Hojo.

Le sorprese di Nexo Digital però non sono finite qui, infatti durante la stagione autunnale arriveranno al cinema altri due anime molto attesi dai fan italiani. L'atteso nuovo film di Makoto Shinkai, Weathering with You, arriverà il prossimo ottobre nelle giornate del 14,15 e 16. La pelicola esce proprio in questi giorni in Giappone, e le aspettative sono molto alte dopo il grande successo internazionale di Your Name.

Il 2,3 e 4 dicembre uscirà invece Children of the Sea, altro lungometraggio animato creato dallo Studio 4°C e diretto da Ayumu Watanabe.

La storia del film racconta di Ruka, una liceale che non potendo partecipare alle attività del suo club di pallamano durante le vacanze scolastiche, decide di passare una giornata a Tokyo. Qui incontrerà Umi e Sora, due ragazzi stranieri che nascondono diversi segreti. Ruka si troverà a far parte di un qualcosa di molto più grande insieme ai due ragazzi, mentre nel frattempo il mondo viene sconvolto da una strana anomalia: tutti i pesci stanno scomparendo dalle acque.

Cosa ne pensate dell'arrivo di City Hunter e degli altri film Nexo Digital al cinema nella stagione autunnale? Andrete a vederli?