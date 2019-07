Cinema

19/07/2019

Risate, storie vere, emozioni, sentimenti, inganni, colpi di scena e tanto altro ancora. Il weekend al cinema del 20 e 21 luglio propone una programmazione ricchissima e per tutti.

Nel fine settimana del San Diego Comic-Con, in sala arrivano ben 12 novità. Tra i titoli in cartellone ci sono il biopic Edison - L'uomo che illuminò il mondo, che racconta la "guerra della corrente" tra Thomas Alva Edison e Nikola Tesla, e il thriller Serenity - L'isola dell'inganno, un noir ambientato su un'isola della Florida con protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Leggete qui, se volete conoscere tutti i film al cinema nel weekend del 20 e 21 luglio 2019. E per essere certi di non perdervi neppure una uscita, tenete d'occhio l'articolo con la programmazione del mese su MondoFox.

Animazione

Birba - Micio combinaguai

Animazione, Avventura, Commedia - Cina, 2018 - Durata 105 Min.

Oscar è un pigro gattone di casa, che ha fatto esperienza del mondo esterno e ha deciso che gli è bastata. Ma per suo figlio Birba è l'esatto contrario. Il micetto è pieno di curiosità per quello che c'è oltre l'orizzonte delle finestre domestiche e soprattutto sogna di andare a Miciolandia. Si mormora che il paradiso dei gatti in terra si trovi appena oltre le montagne all'orizzonte e un giorno Birba decide di raggiungerlo. Quando Oscar lo scopre, parte alla sua ricerca, in compagnia della pappagallina Mac.

Il cartoon porta la firma di Gang Wang.

Azione

The Deep

Azione, Drammatico - Islanda, 2012 - Durata 95 Min.

Islanda, 1984. Gulli e i suoi compagni prendono il largo dall'isola di Heimaey per una battuta di pesca. Ma le reti si incagliano sul fondale e finiscono con il fare rovesciare l'imbarcazione. Le gelide acque dell'Atlantico del Nord inghiottono uno dopo l'altro gli sfortunati pescatori. Tranne Gulli. Incredibilmente, l'uomo nuota fino a riva e poi attraversa a piedi nudi una ostile landa vulcanica, riuscendo ad arrivare a casa. Gulli diventa un eroe nazionale, un caso mediatico e un vero e proprio mistero della scienza. Irrisolto ancora oggi.

Il film è diretto da Baltasar Kormákur ed è interpretato da Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann Jóhannsson, Throstur Leó Gunnarsson, Björn Thors, Stefán Hallur Stefánsson, Walter Grímsson, María Sigurðardóttir, Theodór Júlíusson.

Biografici

Edison - L'uomo che illuminò il mondo

Biografico, Drammatico - USA, 2017 - Durata 105 Min.

Alla fine del XIX secolo, Thomas Edison si prepara a illuminare Manhattan e a stupire il mondo intero. L'imprenditore George Westinghouse è tra i tanti che ammirano il lavoro dell'inventore statunitense e vuole incontrarlo per proporgli di entrare in società. Ma Edison sembra non avere tempo per lui, così come non lo ha per nessuno. La scostanza dell'uomo spinge Westinghouse ad avvicinarsi a Nikola Tesla, giovane e visionario inventore serbo, che afferma la superiorità della corrente alternata rispetto a quella continua. Il triangolo che si forma farà... scintille.

Diretta da Alfonso Gomez-Rejon, la pellicola annovera nel cast Benedict Cumberbatch, Katherine Waterston, Tom Holland, Nicholas Hoult, Michael Shannon, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Tom Bell, Ekow Quartey, Tom Sweet.

Commedie

Di tutti colori

Commedia - Italia, 2017 - Durata 100 Min.

Giorgio è un giovane ambizioso, che vuole dimostrare al padre di non essere il buono a nullo che l'uomo pensa. Per questa ragione, decide di fingersi gay per ottenere un lavoro all'interno di una importante casa di moda. Ma quando conosce Olga, la bellissima vicepresidente russa della maison, le cose si complicano. Ben presto, Giorgio si innamora di lei e si ritrova invischiato in una imbarazzante e a dire poco complicata situazione...

Il film è diretto da Max Nardari e conta sulla presenza di Andrea Preti, Olga Pogodina, Nino Frassica, Alessandro Borghi, Paolo Conticini, Giancarlo Giannini, Tosca D'Aquino, Luis Molteni, Pietro De Silva.

Passpartù - Operazione doppiozero

Commedia - Italia, 2019 - Durata 90 Min.

Nel borgo di Ceraso, al'interno del Parco del Cilento, la vita scorre tranquilla. Per dirla tutta, noiosa. L'unico diversivo sono i continui scontri tra il parroco, Don Cataldo, e il sindaco, Nicola Mariotti. Ma tutto cambia quando il comune decide di indire un bando per l'assegnazione di un edificio storico del paese, il Palazzo di Lorenzo, da trasformare in una struttura ricettiva di qualità. L'opportunità viene colta al volo da un gruppo di giovani amici, che la vedono come una occasione per svoltare e garantirsi un futuro. Ma sulla gara ha messo gli occhi anche l'imprenditore Romolo, che è pronto a tutto pur di vincerla.

Diretta da Lucio Bastolla, la pellicola è interpretata da Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Gianni Parisi, Yuliya Mayarchuck, Giacomo Battaglia, Emiliano De Martino, Antonio Santaniello, Vincenzo Esposito, Carola Santopaolo, Ilaria Galizia, Pasqualina Sanna, Veronica Maya.

Documentari

Alla corte di Ruth - RBG

HD Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema Il poster del documentario Alla corte di Ruth - RBG

Documentario - USA, 2018 - Durata 97 Min.

Ruth Bader Ginsburg, chiamata familiarmente RGB, è stata la seconda donna a essere nominata da Bill Clinton tra i 9 componenti della Corte Suprema USA. Minuta, voce di velluto e occhi che inceneriscono, è diventata ben presto il simbolo della resistenza alla deriva ultraconservatrice e autoritaria di Donald Trump e della nuova classe politica americana, oltre che un esempio di emancipazione civile. Indomita e carismatica, RGB è entrata a fare parte della cultura pop e continua a combattere in un'altra veste contro le ingiustizie e per i diritti di tutti.

Il documentario porta la firma di Claudia Raschke.

Drammatici

Baby gang

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 85 Min.

Giorgio e Marco vivono a Roma, sono adolescenti e amici da sempre. Entrambi con alle spalle situazioni familiari difficili, hanno intrapreso la strada del crimine e si dedicano a furti, rapine, spaccio e botte ai tifosi delle squadre avversarie, oltre a fare grande uso di alcool e di droghe. A un certo punto, i due decidono di fare un "salto di qualità" e si buttano nel mercato della prostituzione, avviando nel giro le giovani amiche. L'ossessione per i soldi e il potere condurrà Giorgio e Marco in una escalation di violenza e degrado, dalla quale difficilmente potranno fare ritorno.

Diretta da Stefano Calvagna, la pellicola annovera nel cast Daniele Lelli, Raffaele Sola, Gianluca Barone, Francesco Lisandrelli, Gianmarco Malizia, Domiziana Mocci, Chiara De Angelis, Giulia Sauro, Sabrina Sotiryiadi, Stefano Calvagna, Claudio Vanni, David Capoccetti, Andrea Autullo.

Il mangiatore di pietre

Drammatico - Svizzera, Italia, 2018 - Durata 109 Min.

Cesare è un "passeur", un trafficante di uomini e cose, ed è uno dei più bravi in circolazione. Ma dopo essere stato arrestato ed essere stato in galera, si è ritirato e ha abbracciato una vita quasi eremitica sulle montagne del Piemonte, al confine tra l'Italia e la Francia. Il suo esilio viene bruscamente interrotto dal ritrovamento di un cadavere nella acque di un torrente. Il corpo è quello del suo figlioccio, Fausto, e porta il segno di due colpi di fucile nel petto. Intenzionato a trovare l'assassino, Cesare inizia una propria indagine. Ma a causa del suo passato, lui stesso finisce nella lista dei sospettati.

Il film è diretto da Nicola Bellucci e conta sulla partecipazione di Luigi Lo Cascio, Vincenzo Crea, Bruno Todeschini, Ursina Lardi, Leonardo Nigro, Lidiya Liberman, Elena Radonicich, Antonio Zavatteri, Vanessa Compagnucci, Paolo Graziosi, Peppe Servillo, Paola Caprara.

Skate Kitchen

Drammatico - USA, 2018 - Durata 107 Min.

Camille è una adolescente introversa e solitaria, che vive con la madre a Long Island. La sua grande passione è lo skate, che per lei rappresenta un mondo in cui fare esperienza di sé e della realtà e che le permette di fuggire dalle raccomandazioni e dalle restrizioni dell'apprensiva genitrice. Quando la ragazza entra a fare parte della crew femminile di skaters newyorkesi Skate Kitchen, inizia un percorso di crescita e di formazione che la porterà a capire chi è e cosa vuole. Cadendo e rialzandosi.

Diretta da Crystal Moselle, la pellicola è interpretata da Jaden Smith, Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina Moran, Kabrina Adams, Ajani Russell, Jules Lorenzo, Brenn Lorenzo, Hisham Tawfiq, Elizabeth Rodriguez.

Vita segreta di Maria Capasso

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 96 Min.

Napoli, giorni nostri. Maria è sposata con un operaio, ha 3 figli e fa l'estetista part-time. La sua vita è modesta, ma dignitosa. E tutto sommato felice. Ma ogni cosa cambia quando il marito si ammala gravemente e nell'arco di pochi mesi muore. La paura di non farcela e di scivolare nella miseria afferra la donna, che reagisce mettendosi in gioco come non avrebbe mai pensato. Maria diventa l'amante di un ricco proprietario di autosaloni e ben presto entra in società con lui nella sua attività criminale. Per affermare sé stessa e la sua nuova posizione sociale, la donna farà di tutto e non guarderà in faccia nessuno.

Il film è diretto da Salvatore Piscicelli e annovera nel cast Luisa Ranieri, Daniele Russo, Luca Saccoia, Marcella Spina, Roberta Spagnuolo, Nello Mascia, Antonella Stefanucci, Anna de Nitto, Antonio De Matteo, Ciro Capano, Mario Aterrano, Gabriele Guerra.

Storici

Raccolto amaro

Storico, Sentimentale - Canada, Gran Bretagna, 2017 - Durata 103 Min.

Ucraina, anni '30. Il giovane Yuri cresce tra gli insegnamenti di libertà del padre, Yaroslav, e l'amore per la bella Natalka, immaginando per sé una vita d'artista a Kiev. Dopo l'uccisione dello Zar, il paese ha conquistato l'indipendenza e c'è un grande fermento. Ma l'ascesa di Stalin spegne rapidamente ogni sogno. Il governo sovietico stritola il popolo ucraino, fino all'avvento dell'Holodomor, la carestia imposta dal dittatore per decimare la popolazione. L'orizzonte di Yuri cambia drasticamente e il giovane si ritrova a lottare per la sopravvivenza.

Diretta da George Mendeluk, la pellicola conta sulla partecipazione di Max Irons, Samantha Barks, Barry Pepper, Terence Stamp, Tamer Hassan, Aneurin Barnard, Richard Brake, Tom Austen, Nicholas Aaron, Lucy Brown, William Beck, Richard Ashton.

Thriller

Serenity - L'isola dell'inganno

Thriller, Drammatico - USA, 2019 - Durata 106 Min.

Baker Dill è un uomo tormentato, che ha scelto di chiudere con il passato rifugiandosi su una remota isola al largo della Florida. Baker divide le sua giornate tra la caccia a un enorme tonno che continua a sfuggirgli, le battute di pesca che organizza per i turisti, bevute solitarie e la frequentazione della matura Constance. Ma la sua nuova routine viene interrotta dall'arrivo inaspettato della ex moglie, Karen, che lo sorprende con una richiesta sconvolgente: uccidere il suo nuovo, violento marito. La donna chiede all'ex di portarlo al largo e di gettarlo in pasto agli squali e gli propone una ricompensa di 10 milioni di dollari. Diviso tra passato e presente, tentato dal denaro ma dilaniato dai dubbi, Baker si ritrova ben presto invischiato in una pericolosa tela di inganni.

Il film è diretto da Steven Knight ed è interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Robert Hobbs, Garion Dowds, Kenneth Fok.

