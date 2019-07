Grave incidente sul set di Titans: muore un membro della troupe

La produzione dello show è stata momentaneamente interrotta in segno di lutto, ma dovrebbe riprendere entro due giorni. Il Ministry of Labour canadese si occuperà di indagare sull'incidente.

Giovedì 18 luglio, durante le prove per uno stunt dello show, il coordinatore degli effetti speciali, Warren Appleby , è stato colpito da un frammento distaccatosi inaspettatamente dal veicolo utilizzato per l'acrobazia, causandogli una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito anche da Comicbook , Appleby sarebbe deceduto sulla strada dal set all'ospedale .

