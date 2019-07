AnimazioneTV NewsCuriosità I Simpson

di Massimiliano Rincione - 19/07/2019 11:07 | aggiornato 19/07/2019 11:12

Sono più di 10 anni ormai che la gente continua a chiedersi: ma il seguito del film dei Simpson si farà oppure no? Ecco ciò che sappiamo.

2 condivisioni

È più o meno da quando il film dei Simpson è stato rilasciato che tutti, chi più chi meno, ci poniamo la stessa identica domanda: ma quando esce il seguito? Sì, lo sappiamo che non è detto che un sequel debba obbligatoriamente uscire, e non c'è di fatto mai stata nessuna conferma ufficiale relativamente alla volontà di dare una continuazione alla storyline del lungometraggio piazzatosi nella timeline che segue immediatamente la fine della 18esima stagione

Però dai, siate sinceri: quanti tra voi hanno amato I Simpson - Il film? Una di quelle perle che, come un viaggiatore del tempo, ci ha regalato tante basi per i meme in un periodo in cui i meme neanche esistevano! Chi infatti aveva la fortuna di avere un bel PC nel 2007 non faceva altro che godersi video di gattini su YouTube, o magari stava lì a provare a guardare un film o ad ascoltare una canzone.

Proprio per questo un po' tutti ci siamo posti una domanda: è possibile, a 12 anni di distanza, aspettarci un seguito del lungometraggio dei Simpson? Screenrant, basandosi su una serie di fatti, ha provato a dare una risposta.

Vota anche tu! Secondo voi è possibile aspettarsi un seguito del film dei Simpson, un giorno? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Secondo voi è possibile aspettarsi un seguito del film dei Simpson, un giorno? Condividi



I Simpson - Il film 2 nelle menti degli autori della serie

Assodato che la priorità assoluta sarà sempre e comunque lo sviluppo della serie - ormai giunta alla sua 30esima stagione -, c'è da considerare come l'idea di realizzare un seguito del film sia stata seriamente presa in considerazione soltanto dopo un paio d'anni dalla realizzazione del primo capitolo.

Nel 2010, infatti, James L. Brooks ammise chiaramente ai microfoni di Coming Soon come l'idea di realizzare un seguito fosse comunque presente qualora richiesta, ma questo sempre fornendo la massima priorità allo sviluppo della serie.

Ecco cosa pensiamo tutti quando qualcuno ci dice: "Le immagini non si possono sentire".

La carne al fuoco, d'altronde, continua ad essere tantissima nonostante il passare degli anni: è notizia di qualche mese fa, ad esempio, il rinnovo della serie per le stagioni 31 e 32, con I Simpson che nel frattempo sbarcheranno anche su Disney+ - come confermato dal teaser trailer del servizio - toccando e verosimilmente superando quota 700 episodi dal 1989 ad oggi.

Quale ipotetica trama per I Simpson - Il film 2?

Difficile, in realtà, pensare ad una possibile trama per il secondo film dei Simpson, considerato come, di fatto, la storia della cupola che coprì Springfield sarebbe tranquillamente potuta essere un pretesto narrativo ottimo per un episodio.

Se considerate, ad esempio, come l'episodio sul Kampeggio Krusty sarebbe dovuto essere di per sé la base per un lungometraggio capirete da voi come ci siano delle potenzialità praticamente infinite per offrire un nuovo film dei Simpson, che avrebbe però soltanto il nome di I Simpson - Il film 2 in virtù del fatto che la trama difficilmente verrebbe collegata al primo capitolo - se non attraverso qualche citazione -.

Per cui, cosa aspettarci da un ipotetico e ad oggi ancora mediamente lontano nuovo film sui Simpson? Difficile, ad oggi, tracciare le linee utili a dare una risposta concreta. Ragion per cui non ci resta che attendere ancora qualche anno, quando magari i tempi saranno più maturi per goderci le imprese di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo ancora una volta!