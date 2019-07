id Software: Tim Willis lascia la compagnia di DOOM dopo il QuakeCon 2019

Dopo 24 anni di clamorosi successi, scivoloni e spettacolari comeback, Tim Willits di id Software ha deciso di dire basta.

Il leggendario sviluppatore e co-proprietario della compagnia texana ha annunciato che abbandonerà ogni suo incarico nell'azienda dopo la conclusione del QuakeCon 2019, previsto dal 25 al 28 luglio. Un fulmine a ciel sereno in una torrida estate per tutti i fan di franchise leggendari come DOOM e Quake, che lo stesso Willits ha contribuito a creare fin dal 1995 - ovvero quattro anni dopo la fondazione di id Software da parte di John Carmack, Adrian Carmack, John Romero e Tom Hall.

La notizia arriva dalle pagine del profilo Twitter ufficiale dell'autore di Quake, RAGE e dell'apprezzato reboot per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dell'epopea sparatutto di DOOM:

After 24 years, I’ve decided to leave id Software after QuakeCon. I’ve been extremely lucky to work with the best people in the industry on truly amazing games. QuakeCon has been an unbelievable part of my journey and I look forward to seeing everyone at the Gaylord Texan. pic.twitter.com/shX5H441py