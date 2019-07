Instagram inizia a nascondere il numero di Mi Piace anche in Italia

Dopo i primi test interni tra aprile e maggio, Instagram ha annunciato che fin da subito alcuni utenti in Australia, Brasile, Canada, Irlanda, Italia, Giappone e Nuova Zelanda potrebbero non vedere più il numero di Mi Piace ai post degli altri iscritti al social.

Lo scopo della piattaforma, dal 2012 di proprietà di Facebook, è di ridurre la pressione sugli utenti e di far focalizzare l'attenzione di quest'ultimi sui contenuti pubblicati, non sui cuori conquistati. L'utente proprietario della foto (o del video) sarà dunque l'unico a sapere quanti mi piace ha registrato il suo post.

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.