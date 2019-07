Jay and Silent Bob, svelato il trailer del reboot durante il SDCC 2019

Cinema

di Giacinta Carnevale - 19/07/2019 16:55 | aggiornato 19/07/2019 17:00

L'attore comico e regista Kevin Smith ha presentato, in anteprima al San Diego Comic-Con 2019, l'attesissimo trailer ufficiale di Jay and Silent Bob Reboot.

L'irriverente duo comico formato da Kevin Smith e Jason Mewes è tornato nel primo trailer ufficiale di Jay and Silent Bob Reboot, la rivisitazione del celebre film cult del 2001. Il filmato è stato presentato in anteprima dallo stesso Smith, regista e protagonista della pellicola, nel corso del Comic-Con di San Diego.

Come possiamo vedere nel trailer, nel cast del film figurano tantissime star di Hollywood tra cui anche l'Avengers Chris Hemsworth, Rosario Dawson, Ben Affleck, Val Kilmer, Nicholas Cage, Matt Damon e molti altri ancora.

Non potevano poi mancare le classiche gag insolenti dei due protagonisti, Jay e Silent Bob, apparsi per la prima volta in Clerks - Commessi (1994) e presenti in tutte le successive pellicole dell'Askewniverse creato da Kevin Smith.

Il regista Kevin Smith e il suo co-protagonista Jason Mewes hanno definito Jay and Silent Bob Reboot un "orgasmo nerd" e si sono detti davvero entusiasti del film. Oltre al trailer, è stato diffuso anche il poster ufficiale - che trovate a seguire - della pellicola di Smith che mostra i due protagonisti.

HD Saban Films

La trama riprende quella del film cult del 2001 e racconta il viaggio di Jay e Silent Bob a Hollywood dove devono impedire che venga realizzato il reboot di un vecchio lungometraggio ispirato proprio alla loro storia.

Tra gli altri attori presenti nel cast del film troviamo Shannon Elizabeth, Brian O’Halloran, Jason Lee, Joey Lauren Adams, Jennifer Schwalbach ed Harley Quinn Smith.

Jay and Silent Bob Reboot arriverà nelle sale americane il prossimo 15 ottobre 2019, mentre la data di uscita in Italia non è stata ancora rivelata.

Cosa ne pensate del folle trailer di Jay and Silent Bob?

Via: Deadline.