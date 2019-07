CuriositàFumetti

19/07/2019

Hajime Isayama, l'autore del manga L'Attacco dei Giganti, disegna Mickey Mouse per un art book dedicato ai 90 anni del personaggio.

Hajime Isayama, mangaka de L'Attacco dei Giganti, è impegnato nell'ultima corsa del suo fumetto, ormai arrivato alle battute finali. Nonostante questo all'autore non mancano i progetti collaterali.

In un tweet pubblicato dalla pagina AoTWiki, account ufficiale della wikia dedicata all'opera, è stata mostrata un'immagine di Topolino disegnata proprio da Hajime Isayama. Questo disegno sarà la cover del volume intitolato Mickey Mouse 90th Anniversary Manga Art Book, un volume speciale in cui diversi mangaka giapponesi omaggiano il leggendario personaggio di casa Disney per i 90 anni dalla sua nascita.

Hajime Isayama's illustration of Mickey Mouse is the cover image for "Mickey Mouse 90th Anniversary Manga Art Book"https://t.co/Ny1K2j50H3 pic.twitter.com/fX6sHhd0Ru — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) July 16, 2019

Come si può notare dall'immagine, Topolino è raffigurato in una sorta di cosplay da soldato dell'Armata di Ricognizione del manga, con un vestito simile a quello di Eren Jaeger, protagonista principale di Shingeki no Kyojin. La mascotte Disney è dotata anche del sistema di movimento tridimensionale, ma al posto di due lame per abbattere i giganti è invece equipaggiato con un coltello e una forchetta.

Un omaggio davvero ben fatto per Hajime Isayama, che si distacca un po' dai toni maturi e cupi del suo manga per regalarci questa simpatica illustrazione.

Nel frattempo L'Attacco dei Giganti ha visto di recente la conclusione della terza stagione dell'anime e l'annuncio della quarta per l'autunno 2020; è già stato confermato che la quarta stagione sarà l'ultima della serie, e siamo sicuri che entro la messa in onda vedremo la fine anche del manga.

Cosa ne pensate di questo Topolino disegnato da Hajime Isayama, vi piace lo stile da soldato dell'Armata di Ricognizione della mascotte Disney?

