Dall'elegante abito indossato da Hermione al Ballo del Ceppo all'uniforme di Beauxbatons di Fleur Delacour: al SDCC è stata lanciata la nuova collezione ispirata ad Harry Potter.

Siete delle fan di Harry Potter e sognate da sempre di avere l'abito sfoggiato da Hermione al Ballo del Ceppo o il raffinato vestito di Luna Lovegood indossato alla festa di Natale del LumaClub?

Adesso il vostro sogno può diventare realtà grazie alla nuova collezione firmata da Her Universe, il marchio di moda fangirl fondato dall'attrice e imprenditrice Ashley Eckstein. La nuova linea d'abbigliamento, ispirata all'universo magico del maghetto più famoso al mondo, ha infatti debuttato al San Diego Comic-Con 2019.

Ashley Eckstein si è detta entusiasta di aver avuto l'opportunità di poter creare una collezione totalmente dedicata alla saga cinematografica e letteraria di Harry Potter. Ecco le parole dell'attrice e imprenditrice:

Realizzare una collezione di Her Universe ispirata ai film di Harry Potter è sempre stato un mio sogno da molto tempo. Io mi considero una semplice fan di Harry Potter, mentre la mia sorellina Taylor è una grande appassionata e da diversi anni mi stava pregando di creare abiti ispirati alla saga. Come sorella maggiore orgogliosa, sono davvero super entusiasta di condividere questa collezione e sono oltremodo grata a Warner Bros. per aver reso il nostro sogno realtà. Taylor, questo è per te.

Tra gli abiti presenti in questa nuova e magica collezione troviamo l'elegante e raffinato vestito rosa indossato da Hermione Granger in occasione del famoso Ballo del Ceppo, l'evento speciale che abbiamo visto in Harry Potter e il Calice di Fuoco, a cui ha partecipato insieme al noto Cercatore di Quidditch Viktor Krum.

Questo lungo abito rosa sfoggia dei volant a strati sulla gonna, un corpetto in raso e delle spalline regolabili con delicate maniche flutter. Inoltre presenta una cintura cucita ma regolabile e una cerniera posteriore con gancio e occhiello. Sfortunatamente nella nuova linea d'abbigliamento di Her Universe non è incluso nessun famoso giocatore di Quidditch.

Tra gli altri vestiti disponibili c'è poi l'uniforme di Fleur Delacour dell'Accademia di Magia francese di Beauxbatons. Si tratta di un bellissimo abito blu scintillante con un colletto stampato in lamina d'argento e una cappa a spalline separata.

Il vestito è inoltre caratterizzato da tasche sui fianchi, bottoni decorativi lungo tutto il corpetto e una cerniera posteriore con chiusura a gancio. Insomma un perfetto capo d'abbigliamento per fare un grande ingresso in ogni occasione.

Infine molto elegante è l'abito indossato da Luna Lovegood durante la festa di Natale organizzata dal professor Horace Lumacorno per i membri del suo LumaClub. Questo vestito rosa rispecchia il carattere bizzarro di Luna ed è realizzato con materiale elasticizzato ed increspato al calore.

Presenta poi dei cinturini arruffati ma regolabili e gli orli arricciati con un ricamo in lurex argentato sugli strati. Ovviamente non potranno mancare gli occhiali Spectrespecs di Luna, che troverete tra gli accessori disponibili nella collezione Her Universe.

Nella nuova linea a tema Harry Potter sono incluse anche felpe da indossare per casa, ogni genere di mantello e tantissimi accessori che la rendono un vero e proprio must tra i fan del popolare franchise ideato da J.K. Rowling.

L'intera collezione firmata Her Universe sarà in vendita online sul sito ufficiale dell'azienda di moda della nota attrice statunitense per un periodo limitato. Dovrete quindi affrettarvi se non volete perdere l'occasione di indossare questi splendidi abiti che vi doneranno un look davvero magico.

E voi cosa ne pensate di questa nuova collezione?

