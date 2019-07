TV NewsCelebrity Glee

di Chiara Poli - 19/07/2019 09:45 | aggiornato 19/07/2019 09:50

A pochi mesi dal matrimonio, Lea Michele inizia le riprese di Same Time, Next Christmas, una commedia romantica ambientata nel periodo natalizio. Ecco tutto sul nuovo progetto.

2 condivisioni

Same Time, Next Christmas: s'intitola così il film natalizio che Lea Michele, ex protagonista di Glee nei panni di Rachel Berry, sta iniziando a girare.

La Michele ha il ruolo della protagonista, Olivia Henderson, una giovane donna che rivede il suo vecchio amore d'infanzia durante la consueta vacanza natalizia alle Hawaii insieme alla famiglia.

L'incontro sembrerebbe essere un segno del destino: i due si sono ritrovati per restare insieme... Ma le circostanze sembrano volerli tenere l'uno lontano dall'altra.

HD 20th Century Fox Television Lea Michele in una foto di 10 anni fa, nella prima stagione di Glee

Nominata due volte ai Golden Globes e una agli Emmy come migliore interprete in Glee, l'attrice e cantante aveva lavorato di nuovo con Ryan Murphy in Scream Queens, per poi accettare il ruolo di Valentina Barella in The Mayor, fra il 2017 e il 2018.

Nel frattempo, ha sempre continuato a tenere concerti e lavorare ai suoi progetti musicali, calcando il palcoscenico in molti musical di fama mondiale.

Ora a un film dopo molti anni (aveva recitato a Capodanno a New York nel 2011) con una commedia romantica che le regala un ruolo molto promettente.

Il film TV Same Time, Next Christmas è diretto da Stephen Herek, regista del primo capitolo della saga di Critters - Gli extraroditori e di diversi altri film fra i quali Goodbye Mr. Holland, I tre moschettieri, e Una vita quasi perfetta.

Fresca di matrimonio, Lea Michele è per ora l'unica star del film: non conosciamo ancora il resto del cast.

Il debutto televisivo di Same Time, Next Christmas su ABC negli USA è previsto in contemporanea con l'uscita del nuovo album di Lea Michele, il terzo dopo Louder e Places.

Riguardo al ritorno in casa ABC con questa commedia per famiglie, Lea Michele ha detto:

Questa stagione delle vacanze in arrivo èo particolarmente importante, visto che potrò celebrare sia il mio ruolo in questo film sia il mio primo album del periodo natalizio. Sono onorata di tornare su ABC con questo evento cinematografico, e sono entusiasta di condividere le feste con tutti.

Seguiteci per tutti gli aggiornamenti!