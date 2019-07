Marvel's Avengers: primo video gameplay dal Comic-Con 2019 vittima di un leak

Videogames

19/07/2019

Atteso a fine agosto, il filmato trapela dal panel Marvel di San Diego. Riuscirà a convincere i fan dei Vendicatori?

Non sappiamo quanto sopravviverà, ma attualmente circola su YouTube un video che mostra il primo gameplay di Marvel's Avengers.

Sì, ci riferiamo proprio al videogioco in lavorazione nelle fucine di Crystal Dynamics, gli stessi che ci hanno regalato la trilogia reboot di Tomb Raider. E che, sotto gli occhi attenti di Square Enix e Marvel, stanno dando vita ad un universo vasto e credibile, da condividere (anche) con gli altri giocatori connessi da ogni parte del mondo.

Il filmato arriva dal panel della Casa delle Idee tenuto in occasione del Comic-Con 2019 di San Diego. Square Enix aveva recentemente dichiarato che la sequenza sarebbe stata mostrata al pubblico solo dopo la Gamescom 2019, dunque a fine agosto. La stampa è però arrivata prima, facendo trapelare la clip incriminata con largo anticipo - potete vederla anche voi cliccando sul tasto Play più in basso, almeno fino a quando non verrà giustamente eliminata:

Le reazioni del pubblico a questi primi scampoli di gameplay non sono del tutto entusiastiche. C'è chi punta di nuovo il dito - come in sede di annuncio del gioco - contro il character design dei supereroi Marvel, chi descrive un banale actionRPG senza troppi guizzi, chi ancora vede un noioso corridoio in sequenza che non lascia spazio di manovra agli utenti. Senza contare la fitta presenza di cutscene a spezzare l'azione a schermo.

Crediamo che l'approccio più sensato a Marvel's Avengers, di questi tempi, sia quello della prudenza. L'uscita è fissata per il 15 maggio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, dunque gli sviluppatori avranno sicuramente di che mostrare di diverso e, nel caso, qualche sbavatura da sistemare.

Voi cosa ne pensate invece? Vi è piaciuto il video?