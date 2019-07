Marvel’s Spider-Man supera Batman Arkham City: è il videogioco di supereroi più venduto negli USA

Videogames

L'Uomo Ragno tesse sapientemente la sua tela. E mette nel sacco anche il Pipistrello di casa DC Comics!

Quello tra videogiochi e supereroi è un sodalizio che, tranne rare eccezioni, è partito con il piede sbagliato.

Solo negli ultimi anni, con RockSteady Studios in testa, uomini e donne in calzamaglia sono riusciti a esibirsi su personal computer e console in produzioni meritevoli di lodi e vendite, capaci di restituire ai gamer le stesse emozioni vissute leggendo i fumetti o andando al cinema. Con la saga Batman Arkham, in particolare, la software house britannica ha segnato la strada ai colleghi e mostrato al mondo come vanno maneggiati poteri e universi narrativi tanto iconici.

La consacrazione è arrivata soprattutto con il secondo capitolo, Batman: Arkham City, che negli Stati Uniti ha per anni detenuto lo scettro di superhero game più acquistato - e di conseguenza popolare - di sempre.

Un primato che, come confermato nelle ultime ore dai dati diffusi da NPD Group proprio in corrispondenza con il Comic-Con 2019 di San Diego, è stato battuto da uno dei volti più amati di casa Marvel: l'Uomo Ragno! L'ultima fatica di Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 4, Marvel's Spider-Man, è allo stato attuale al primo posto della speciale classifica dei videogiochi sui supereroi più venduti in assoluto.

Un record che si fa ancora più impressionante se pensiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile solo sulla console di ultima generazione di Sony, mentre le avventure dell'Uomo Pipistrello di DC Comics possono essere acquistate su PC e console dell'attuale e passata generazione. Al terzo posto, poi, c'è Batman: Arkham Knight, mentre riportiamo la top ten completa qua sotto:

Marvel's Spider-Man - Sony Batman: Arkham City - Warner Bros. Batman: Arkham Knight - Warner Bros. LEGO Batman - Warner Bros. LEGO Marvel Super Heroes - Warner Bros. Spider-Man: The Movie - Activision Blizzard Spider-Man: The Movie 2 - Activision Blizzard Injustice: Gods Among Us - Warner Bros. Batman: Arkham Asylum - Warner Bros. Injustice 2 - Warner Bros.

Voi avete giocato a qualcuno di questi videogiochi a tema supereroistico? Quale meriterebbe, a vostro dire, il podio?