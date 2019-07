Marvel Ultimate Alliance 3: annunciati i personaggi DLC al San Diego Comic-Con

Videogames

di Andrea Guerriero - 19/07/2019 11:12

Disponibile da oggi solo sulla console ibrida di Nintendo, il videogame supereroistico guarda già al futuro. E svela i nuovi personaggi giocabili in uscita prossimamente.

1 condivisione

Oggi è un giorno particolarmente importante per i possessori di Nintendo Switch. Soprattutto per quelli che si professano grandi fan dei supereroi targati Marvel.

Il 19 luglio segna infatti il debutto di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - conosciuto in Italia come Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero -, terzo capitolo della saga actionRPG assente dalle scene da esattamente dieci anni. E che ora, con il fare dell'eroe in calzamaglia, torna alla ribalta in esclusiva sulla console ibrida del colosso di Kyoto.

E se è vero che il videogioco - passato dalle mani di Activision a quelle di Tecmo Koei e della stessa Nintendo, con lo sviluppo affidato ai ragazzi di Team Ninja - è di fresco debutto, per gli appassionati è già tempo di guardare al futuro. Questo perché, in occasione del Comic-Con 2019 in quel di San Diego, la Casa delle Idee ha svelato già quali saranno i personaggi extra giocabili prossimamente.

Prima di tutto, sappiamo che Blade, Moon Knight, Punisher e Morbius faranno parte del primo DLC pack di Marvel Ultimate Alliance 3 dedicato ai Marvel Knights. Il pacchetto Marvel Knights nello specifico uscirà il 30 agosto, per poi essere seguito da altri due DLC, basati su X-Men e Fantastici Quattro. I tre contenuti aggiuntivi vanno così a comporre un vero e proprio Season Pass per il titolo tutto combo e poteri. Oltre alla conferma che il gioco vedrà anche la partecipazione di Loki, il Dio dell'Inganno.

Sempre il 30 agosto, poi, saranno resti disponibili in via del tutto gratuita Colosso e Ciclope degli X-Men, così da arricchire un roster già di suo piuttosto nutrito. Roster con cui potremo formare il nostro dream team di supereroi, per sventare i piani del Titano Folle Thanos e del suo minaccioso Ordine Nero. Per altro ancora una volta sulle tracce delle Gemme dell'Infinito.

Marvel Entertainment/Nintendo

Vi ricordiamo che Marvel La Grande Allenza 3: L'Ordine Nero è disponibile da oggi in Europa, e solo sugli schermi di Nintendo Switch.