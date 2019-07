Snoopy in Space: il trailer della serie animata

Animazione

di Rina Zamarra - 19/07/2019 08:43 | aggiornato 19/07/2019 08:48

Snoopy è pronto a partire per lo spazio: Apple ha lanciato il trailer della serie animata Snoopy in Space, che sarà trasmessa il prossimo autunno su Apple TV.

Apple ha diffuso il divertente trailer della serie animata Snoopy in Space, che arriva proprio nel momento giusto per festeggiare i 50 anni dall’allunaggio.

Come potete vedere nel trailer, Snoopy sogna di andare sulla luna e il suo desiderio finirà per trasformarsi in realtà. È la sinossi ufficiale della serie a svelare che Snoopy e Woodstock verranno scelti per una missione nello spazio, nel corso di una gita alla sede della NASA.

Snoopy in Space racconterà così la preparazione al viaggio spaziale che porterà i protagonisti a scoprire i segreti nascosti al di là dei confini della Terra. Ma Snoopy e Woodstock non verranno lasciati soli durante i preparativi, perché ad aiutarli ci saranno Charlie Brown, Lucy, Linus e tutti gli altri.

Apple si prepara quindi a fare felici tutti i fan dei personaggi creati da Charles M. Schulz. La serie verrà trasmessa tramite la piattaforma streaming del colosso di Cupertino, il cui lancio era stato annunciato a inizio 2019. Per la Apple TV sono previsti tanti contenuti originali a tema Peanuts e non solo. Apple, infatti, ha firmato un accordo con DHX Media e la Peanuts Worldwide per la realizzazione di diversi progetti.

In realtà, il primo contenuto originale è già stato offerto ai fan. Si tratta del cortometraggio Peanuts in Space, diffuso gratuitamente tramite l’applicazione di Apple TV a maggio 2019. Il cortometraggio è una divertente parodia della missione Apollo 10 del 1969 e ha visto la partecipazione di Ron Howard e Jeff Goldblum.

Allora siete curiosi di vedere Snoopy in Space? La serie dovrebbe essere disponibile a partire dall’autunno del 2019.