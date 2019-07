Stranger Things: il costume per trasformare il tuo cane in Demogorgone (o Democane?)

Attentamente confezionato per la spedizione e ben realizzato. Sono stato davvero contento che ci fossero due scatti per il collare, così, quando il mio cane avrà il pelo più lungo, potrà essere regolato per consentire una vestibilità più generosa. Sono così orgoglioso del mio piccolo Democane!

Le taglie per i cani più piccoli costano circa 20-25 euro, quelle extra large (per cani di oltre 30 chili) hanno prezzi compresi tra i 60 e i 70 euro.

Gli appassionati hanno mostrato un certo interesse nel trasformare i propri cani in Demogorgoni (o Democani, la testa è la stessa) già lo scorso Halloween, quando in molti hanno ordinato il costume dedicato alla creatura, e sono pronti a farlo di nuovo il prossimo ottobre.

I mostri di Stranger Things sono piuttosto terrificanti e tutti hanno caratteristiche uniche. Tra questi spiccano il Demogorgone e il Democane , due creature che hanno in comune la testa "a fiore" (spalancata, un po' come fa il Dilofosauro in Jurassic Park, durante gli attacchi).

