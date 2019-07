The Amazing Stan: arriva la serie animata sul giovane Stan Lee

TV NewsAnimazione

19/07/2019

Pure Imagination Studios e POW! Entertainment hanno annunciato di essere al lavoro su una serie animata dedicata al leggendario Stan Lee, intitolata The Amazing Stan.

Il leggendario Stan Lee, scrittore nonché ideatore e co-creatore dei più importanti personaggi dell'universo Marvel Comics, si è spento lo scorso 12 novembre 2018.

'Il Sorridente' non ha solo dato vita a eroi del calibro di Spider-Man, Hulk, Thor e Iron Man, bensì ha ricevuto con gli anni anche l'affetto dei fan dei cinecomic grazie alla sua partecipazione nei numerosi film targati Marvel Studios, grazie agli ormai celebri cammei.

Ora, in occasione del Comic-Con di San Diego, Pure Imagination Studios e POW! Entertainment hanno annunciato (via Deadline) di essere al lavoro su una serie animata dedicata proprio al mitico Stan Lee, intitolata The Amazing Stan.

Lo show, ambientato ai giorni nostri, racconterà il mondo dal punto di vista di un giovane Lee, descritto come un 'perenne sognatore' a cui piace 'affrontare rischi, esplorare nuove idee e non arrendersi mai'. La serie è nata da un'idea di John P. Roberts (capo dell’ufficio creativo di Pure Imagination) e Sanjee Gupta.

Ecco una dichiarazione ufficiale di Roberts riguardante lo show di prossima uscita (manca infatti ancora una data di rilascio ufficiale):

È un onore aiutare a portare avanti l'eredità creativa di uno dei più grandi narratori che la cultura pop abbia mai avuto, introducendo una serie di avventure animate originali con un nuovo cast di personaggi per ogni fascia di età. Stan Lee ha trasformato i suoi sogni ad occhi aperti in un universo caratterizzato da supereroi che hanno attraversato varie generazioni di età e culture differenti. I suoi milioni di fan non vedranno l'ora di ammirarlo in una versione animata che lo renderà più giovane per la prima volta.

Un'anteprima di due minuti di The Amazing Stan è stata mostrata nel corso di 'A Celebration of Stan Lee's Life and Legacy', il panel al Comic-Con del 18 luglio dedicato al creatore di fumetti più famoso della storia dei fumetti statunitensi.

Scritta da Scott Peterson (Phineas e Ferb), la serie animata sarà prodotta da Roberts, assieme a Joshua Wexler, Gill Champion e Bob Sabouni.