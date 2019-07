TV News The Intern

The Intern è arrivata con successo alla quarta stagione. La serie torna su FoxCrime dal 25 luglio con 8 nuovi episodi. Ecco cosa dobbiamo sapere a riguardo.

L'appuntamento è per la prima serata del giovedì, con doppio episodio, a partire dal 25 luglio: The Intern torna su FoxCrime in prima visione assoluta. E ora che l'abbiamo conosciuta, non possiamo rinunciare a Constance Meyer, interpretata da una bravissima Michèle Bernier (Adorabili amiche, Paradiso amaro).

Perché Constance riserva a ogni singolo caso giudiziario a cui lavora lo stesso approccio che riserva alla vita in ogni suo aspetto: è sempre se stessa. Nel bene e nel male. Dopo aver deciso di concedersi una seconda occasione, lasciando la sua vita da contadina nelle campagne per laurearsi in legge e trasferirsi in una grande città, Marsiglia, Constance ha trovato la propria strada.

Impiegata come stagista presso lo studio legale del giudice Frédéric Filiponi (Arié Elmaleh, Le avventure galanti del giovane Molière, I delitti del lago), Constance si fa notare subito per la sua grande voglia di lavorare, ma soprattutto per la sua capacità di suggerire agli esperti dell'ambiente legale un nuovo punto di vista.

Lo sguardo di Constance, per quanto arguto, coincide con quello delle persone comuni: si pone le stesse domande e affronta gli stessi dubbi che ciascuno di noi si troverebbe di fronte al suo posto.

Grazie ai suoi strumenti, la conoscenza della giurisprudenza ma anche la capacità di capire le persone, conquistando il loro rispetto con la semplicità, Constance inizia a fare la differenza.

E dimostra come non esista una sola età per iniziare a fare qualcosa di nuovo, imparando un mestiere che può fare la differenza nella vita di molti altri.

Ben più rigido e conservatore di Constance è invece Filiponi, che grazie alla presenza della nuova arrivata imparerà ad ampliare la propria mentalità e a prendere in considerazione elementi che prima, semplicemente, ignorava senza nemmeno saperlo.

The Intern - che non a caso nella versione originale francese s'intitola La stagiaire - si concentra sulla personalità della protagonista, sulla complementarietà del suo personaggio rispetto a quello del giudice, ma in particolar modo vuole gettare uno sguardo al vasto mondo degli stagisti, spesso sottovalutati o trattati in modo non equo dai loro datori di lavoro.

Piena di vitalità, di energia e di idee fondate sulla cara, vecchia saggezza popolare, la spumeggiante Constance insegnerà ai suoi colleghi, e anche a noi, a considerare il lavoro come un'occasione quotidiana per imparare qualcosa. Su di noi e sugli altri.

Creata nel 2015 da Laurent Burtin e Isabel Sebastian, che avevano già lavorato insieme in Lebowitz contro Lebowitz, The Intern è arrivata con successo alla quarta stagione.

Il suo segreto è nel personaggio di Constance, decisamente lontano dagli schemi abituali - sia per atteggiamento che per età - del legal drama, in particolare di quello francese.

Le nuove avventure di quella che è ormai diventata la premiata ditta Filiponi-Meyer tornano su FoxCrime con 8 nuovi episodi.

Siete pronti? Il divertimento continua!