di Chiara Poli - 19/07/2019 22:28

Dal Comic-Con di San Diego il primo, attesissimo trailer di The Walking Dead 10. Nuovi amori, nuove battaglie, vecchi nemici. Ecco cosa ci aspetta a ottobre.

Finalmente è arrivato. Il primo, attesissimo, ricco (quasi 4 minuti) trailer della stagione 10 di The Walking Dead, direttamente dal Comic-Con di San Diego. Sottotitolato in italiano da FOX. E le aspettative non sono rimaste deluse: c'è tutto, in questo primo assaggio della nuova stagione.

Ci sono i personaggi che abbiamo imparato ad amare, e di cui sentivamo la mancanza. Ci sono i terribili nemici, con la loro leader Alpha, dopo l'indimenticabile strage compiuta dai Sussurratori. C'è il faccia a faccia fra Daryl e Negan, che non promette nulla di buono.

Ci sono colpi di scena, come il bacio fra Ezekiel e Michonne. Ci sono Carol e Daryl, con le loro imperdibili battute e il loro rapporto così unico da non poter essere definito.

Vedremo nuovi amori in questa decima stagione di TWD, incontreremo nuovi scenari (come la spiaggia che abbiamo appena visto qui), e assisteremo a tante nuove battaglie. Mentre Negan è sempre lo stesso - un provocatore nato, ma anche un uomo che sa bene come muoversi per fare esclusivamente i propri interessi - gli altri sembrano essere cambiati.

Gli equilibri andranno ridistribuiti, le relazione reinterpretate, le decisioni prese di nuovo.

Se da un lato si afferma di sopravvivere fra una battaglia e la successiva, dall'altro lato si vuole smettere di combattere. Ma con nemici come Alpha e Beta il dialogo è impossibile.

E ancora: ci sono Eugene che corre verso la radio, dalla quale - ricorderete - nello scorso finale di stagione era emersa la voce di una donna sconosciuta.

Abbiamo visto tante immagini, ma il senso è inequivocabilmente uno solo: ora si fa sul serio. Daryl attraversa il confine che Alpha aveva segnato. Carol si trova faccia a faccia con la leader dei Sussurratori, in una guerra che per lei - lo sappiamo bene - è una questione personale.

C'è una dichiarazione di guerra, in questo trailer. Dobbiamo solo scoprire come saranno gli schieramenti: cosa farà Negan? Si rivelerà l'elemento chiave per sconfiggere Alpha una volta per tutte? Perchè Michonne impugna Lucille?

HD FOX Michonne impugna Lucille in TWD 10

Per scoprirlo, non possiamo che aspettare il 7 ottobre. La decima stagione di The Walking Dead andrà in onda anche quest'anno a sole 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti.

Come sempre, solo su FOX.