Top Gun: Maverick, nel trailer ufficiale Tom Cruise è ancora il re dei cieli

Cinema

di Emanuele Zambon - 19/07/2019 00:21 | aggiornato 19/07/2019 01:08

L'attore, salito a sorpresa sul palco del Comic-Con di San Diego, riprende il ruolo dell'asso dell'aviazione nel sequel del film di Tony Scott. Con lui Jennifer Connelly e Jon Hamm.

0 condivisioni

Non è finita finché non è finita. Vale per Pete Mitchell così come per il suo alter ego Tom Cruise. Entrambi volano ancora supersonici tra i cieli statunitensi nel trailer ufficiale italiano di Top Gun: Maverick, il sequel del film di culto anni '80 diretto da Tony Scott.

E la pellicola che vede alla regia Joseph Kosinski - in precedenza ha lavorato con Cruise nello sci-fi Oblivion - omaggia proprio il primo capitolo, tra iconici oggetti di scena (il giubbotto di pelle tappezzato di patch e i Ray-Ban a goccia del protagonista) e veri e propri déjà-vu, vedere per credere le partite a beach volley in slow-motion, le serate canore nei locali durante la libera uscita dei cadetti e le corse sfrenate in moto sulle piste della base militare.

Il teaser trailer di Top Gun: Maverick è stato presentato in anteprima mondiale dallo stesso Cruise, salito a sorpresa sul palco del Comic-Con di San Diego. L'attore ha parlato del film come di "una lettera d'amore per l'aviazione".

Top Gun: Maverick, Tom Cruise presenta il trailer al Comic-Con

Il seguito di Top Gun, sorta di bulli e pupe ad alta quota atterrato nei cinema di tutto il mondo 33 anni fa, sembra indirizzato fortemente sullo scontro generazionale. Uno dei superiori (Ed Harris) dell'ex tenente Mitchell, ora "solo" capitano di fregata dopo una carriera costellata di medaglie al valore e poca propensione alla disciplina, parla addirittura di "estinzione" per la generazione dog-fight di cui Maverick è massima espressione, l'unico ad aver abbattuto tre velivoli nemici negli ultimi 40 anni.

Un dinosauro dei cieli contro le nuove leve, più a loro agio con droni e software. Il confronto tra passato e presente passa anche per le due ruote: prima viene rispolverata la mitica Kawasaki GPZ 900 R, poi sfrecciamo assieme a Cruise su una moderna Ninja.

HD Paramount Pictures

Il resto del trailer è tutto un caleidoscopio di volti nuovi che fanno capolino, su tutti i nuovi Goose e Iceaman, Miles Teller e Glenn Powell, a cui si aggiungono Jon Hamm e Jennifer Connelly. Il mattatore resta però Cruise, che sembra divertirsi come un matto sui caccia della Marina statunitense. Le sequenze di volo promettono un'esperienza da brividi al cinema, tra on-board sbalorditivi e virate impossibili.

Top Gun: Maverick porterà il dog-fight tanto esaltato nel primo film ad un livello superiore, inglobando la tecnologia odierna (in primis l'utilizzo dei droni). Il film, in sviluppo dal 2010 racconterà di una sfida generazionale tra le vecchie leve dell'aeronautica militare e i cadetti di oggi.