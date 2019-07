Warhammer 40.000: la serie TV live-action è in sviluppo

TV News

Metallo e fantasy arrivano sul piccolo schermo grazie alla trasposizione live-action di Warhammer 40.000, celebre battle game 3D di Games Workshop.

Era il 1987 quando Warhammer 40.000 si faceva strada sul mercato. E, in brevissimo tempo, riuscì a catturare attorno a sé una folta schiera di proseliti.

Proseliti che vennero subito sedotti dal suo affascinante universo narrativo, pennellato dai ragazzi di Games Workshop per dare vita ad un gioco tridimensionale dalle atmosfere futuristiche in cui, con regole non esattamente semplici, i fan si ritrovano impegnati tra miniature e combattimenti. Il resto è storia, con il franchise capace di contagiare anche videogame, letteratura e fumetti.

Molto presto, poi, Warhammer 40.000 si farà anche serie TV. Come riportato dal sito CBR, Games Workshop ha infatti siglato un accordo per la realizzazione di uno show in live-action ispirato alla saga, e affidato alle sapienti mani di Frank Spotnitz, a cui si deve l'apprezzato The Man in the High Castle di Amazon. Dalle prime informazioni ufficiali, sappiamo che il serial sarà incentrato sul personaggio di Gregor Eisenhorn, un inquisitore dell'Ordo Xenos con il compito di dare la caccia a demoni e mostruosità assortite che minacciano la stabilità di un impero già vicino al collasso. L'inquisitore è un volto già noto agli appassionati di Warhammer 40.000, creato nel 2011 da Dan Abnett per una serie di romanzi e subito apprezzato dal grande pubblico.

Per il momento, sulla serie TV live-action non sono trapelati altri dettagli: si trova nelle prime fasi di lavorazione, e non è noto il network di riferimento o la finestra di debutto.

Non è comunque la prima volta che il metallo e il fantasy del brand sbarcano sul grande o piccolo schermo. Al 2010 risale il lungometraggio d'animazione Ultramarines: A Warhammer 40.000 Movie, mentre in tempi più recenti - alla fine del 2018 - è stata distribuita online una serie animata ufficiale diretta da Richard Boylan.