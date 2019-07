Carnival Row: dal Comic-Con due featurette della serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne

TV News

Orlando Bloom e Cara Delevingne sono i protagonisti di due clip di Carnival Row, serie fantasy firmata Amazon Prime, presentate al Comic-Con di San Diego.

Sono state diffuse online due featurette di Carnival Row, la nuova serie televisiva di genere fantasy realizzata da Amazon e in arrivo il prossimo 30 agosto. Lo show vede protagonisti l'inattesa coppia formata da Orlando Bloom e Cara Delevingne.

I filmati sono stati presentati nel corso del panel a tema al San Diego Comic-Con, a cui hanno preso parte - oltre ai due attori principali - anche i produttori esecutivi Travis Beacham e Marc Guggenheim.

Le due clip ci offrono la possibilità di approfondire e conoscere alcuni retroscena del passato dei due personaggi principali: la fata Vignette Stonemoss (Cara Delevigne) e il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom).

Le loro strade finiscono per incrociarsi durante un terribile e violento scontro tra gli essere umani e le creature mitologiche, ed i due inizieranno una pericolosa e segreta storia d'amore.

Nel corso del panel Orlando Bloom ha parlato della sua esperienza in Carnival Row, facendo riferimento anche alla saga fantasy de Il Signore degli Anelli, ed ha inoltre descritto il suo personaggio.

È stato come entrare nelle parti più selvagge della tua immaginazione e vederla poi realizzata davanti ai tuoi occhi. Adoro il genere fantasy, come qualcuno di voi saprà. Mi sono davvero sentito come se non avessi mai visto questo mondo prima e sono rimasto semplicemente stupito dai dettagli e dalla ricchezza dei personaggi. Interpretare Philo è stato un modo divertente di esplorare il mio lato "oscuro" perché lui è un uomo pieno di segreti.

La bella Cara Delevingne è rimasta molto colpita dal set allestito a Praga ed ha così descritto il personaggio di Vignette, che ha interpretato nella serie:

Lei è una combattente, una guerriera. Durante le riprese poi potevi girare per l'intera città e raccogliere tutti i piccoli gingilli. Tutto era così reale, le protesi...era davvero come essere nel tuo mondo fantastico.

Carnival Row è ambientato in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine che sono stati invasi dagli esseri umani. Alle creature non è permesse vivere, amare e volare libere e così è impossibile per loro convivere con gli uomini.

Nel frattempo però un detective umano di nome Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intraprendono una pericolosa e difficile relazione in un mondo sempre più poco tollerante. Inoltre la fata nasconde un segreto che può mettere in serio pericolo la vita di Philo proprio quando il detective sta seguendo il caso più importante della sua carriera.

Nel cast, oltre a Orlando Bloom e Cara Delevingne, figurano poi David Gyasi, nel ruolo di Agreus, Karla Crome, nei panni di Tourmaline, Indira Varma, nel ruolo di Piety Breakspear, e Tamzin Merchant, nei panni di Imogen Spurnrose.

La serie fantasy è stata prodotta da Amazon Original in collaborazione con Legendary Television. Tra i produttori esecutivi troviamo Marc Guggenheim, René Echevarria, Jon Amiel, Travis Beacham e lo stesso Orlando Bloom.

Carnival Row debutterà su Amazon Prime il 30 agosto, in versione originale in oltre 200 paesi.