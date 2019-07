SDCC 2019: Preacher, il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione

TV News

di Simona Vitale - 20/07/2019 23:32 | aggiornato 20/07/2019 23:37

Il panel di Preacher al Comic-Con di San Diego ha svelato alcune info e mostrato il trailer della quarta stagione della serie TV. Ecco il filmato e tutte le notizie in merito.

0 condivisioni

Uno dei panel di certo più attesi del Comic-Con di San Diego, in programma nella città californiana dal 18 al 22 luglio, è stato quello dedicato a Preacher, serie TV in onda negli USA sull'emittente AMC e distribuita in Italia da Amazon Prime Video.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale della sua quarta e ultima stagione.

Durante il panel di Preacher, che ha avuto luogo nella serata di venerdì nella mitica Hall H, il produttore esecutivo Seth Rogen ha parlato di come si svolgerà la quarta e ultima stagione dell'avventurosa serie TV. Così facendo, Rogen, che ha sviluppato Preacher per la TV insieme a Sam Catlin ed Evan Goldberg, ha richiamato alla mente un'altra serie che ha mandato in onda il suo capitolo conclusivo all'inizio di quest'anno: Game of Thrones, che ha diviso non poco il suo pubblico a causa del suo controverso finale.

Sul palco della Hall H hanno fatto la loro apparizione Dominic Cooper (che interpreta Jesse Custer, predicatore di una piccola città del Texas con poteri soprannaturali), Ruth Negga (che interpreta Tulip, la fidanzata combinaguai di Jesse), Julie Ann Emery (che interpreta Lara Featherstone), e Mark Harelik (che interpreta Dio), ma è stato al produttore Rogen che il moderatore del panel Terri Schwartz ha chiesto se l'ultima stagione di Preacher sarebbe stata più soddisfacente della stagione finale dell'epica serie fantasy di HBO ispirata ai best seller di George R. R. Martin.

HD Getty Alcuni dei protagonisti di Preacher al Clmic-Con di San Diego 2019

Rogen, sorridendo, ha ammesso:

Sono qui, almeno, quindi penso che sia un buon segno, sono disposto a mostrare la mia faccia.

Ciò, ovviamente, ha rappresentato un chiaro riferimento alla defezione al Comic-Con di Benioff e Weiss, showrunner di Game of Thrones.

Rogen ha fatto un passo in più quando ha spiegato che lui e tutto il team creativo di Preacher hanno deciso di partecipare alla quarta stagione dello show sapendo che sarebbe stata l'ultima. Il produttore esecutivo dello show ha dichiarato:

C'era un modo in cui avremmo potuto forse estendere [Preacher, n.d.R.] più a lungo, ma a noi sembrava che fosse cosa buona avere uno show in cui quasi ogni episodio ha spinto in avanti la storia muovendola verso una conclusione. Speriamo in maniera davvero soddisfacente!

HD Getty Dominic Cooper al Comic-Con di San Diego

Rogen è diventato poi più esplicito parlando del finale discusso di Game of Thrones:

Immagino che si siano pentiti di aver fatto Brian re, perché non è stata di certo la storia migliore.

Parlando più propriamente della quarta stagione di Preacher, Rogen ha rivelato di come Dio sarà un vero e proprio antagonista. Ha poi aggiunto, a proposito dello stesso Dio dello show:

Ha creato l'uomo a sua immagine e la serie TV ha fatto letteralmente suo questo messaggio. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e l'uomo ha fatto Dio a sua immagine... Nella cultura di Jesse Custer, questo è ciò che Dio sembra, e non è di certo un bravo ragazzo.

La quarta stagione di Preacher, vedrà il piano di Dio per cominciare a dare i suoi frutti. In trappola tra profezie paradisiache, una guerra nucleare e prigioni infernali, Jesse, Tulip e Cassidy dovranno arrivare a Most High. Mentre Preacher va verso la fine del mando raggiungere Dio in tempo, o se il massacro farà parte del suo piano divino, verrà rivelato mentre Preacher va verso la fine del mondo verrà rivelato se riusciranno a raggiungere Dio o se il massacro sarà parte del suo piano divino.

Ricordiamo che Preacher è ispirata alla omonima serie a fumetti creata da Garth Ennis e Steve Dillon e pubblicata dalla casa editrice statunitense Vertigo DC.

La serie TV, con la sua stagione finale, arriverà su AMC il 6 agosto 2019.

Via: Syfy