Veronica Mars: rilasciata l'intera stagione durante il panel al SDCC

View this post on Instagram

Marshmallows!! @veronicamars Season 4 is available NOW — earlier than expected — on @hulu. Hear @kristenanniebell announce the news at the show’s #sdcc panel, moderated by @tvline’s @michaelausiello. . . . #veronicamars #sdcc2019 #kristenbell #veronicamarsseason4 #veronicamarsrevival #hulu #jasondohring