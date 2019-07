Death Stranding: Hideo Kojima svela le cover ufficiali al Comic-Con 2019

Videogames

21/07/2019

Hideo Kojima calca il palco del San Diego Comic-Con e mostra al grande pubblico le suggestive copertine ufficiali del suo prossimo videogioco.

Dopo aver messo sul piatto i primi scampoli di gameplay per Marvel's Avengers di Square Enix e un trailer dal retrogusto dark fantasy per la serie TV di The Witcher, l'edizione 2019 del Comic-Con di San Diego regala ancora emozioni agli appassionati videogiocatori.

Emozioni che fanno rima nientemeno che con Death Stranding, opera poligonale che porta la firma di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions. La prima dopo la travagliata separazione da Konami e l'addio alla saga di Metal Gear.

Lo stesso Hideo Kojima che nel corso della kermesse americana ha tenuto un panel denominato Hideo Kojima: Master Storyteller. Affiancato dal regista Nicolas Winding Refn, che nel gioco interpreta un personaggio chiamato Heartman - assieme a tante altre star internazionali -, il game designer dagli occhi a mandorla ha discusso dell'approccio alla narrativa e del futuro dell'intrattenimento. Ma anche dato in pasto a grande pubblico le cover ufficiali di Death Stranding.

Si tratta delle copertine dell'edizione Standard e della Steelbook, che presentano entrambe uno splendido artwork con in primo piano Sam Bridges, protagonista del videogame. L'eroe è interpretato da Norman Reedus - il Daryl Dixon di The Walking Dead, per intenderci -, chiamato ad affrontare un mondo completamente mutato dal Death Stranding e a salvare l'umanità provando a riconnettere una società decisamente frammentata. Potete ammirare le cover in prima persona grazie all'immagine poco più in basso:

Da notare come la preziosa Steelbook sia inclusa solo nelle edizioni Special e Collector's, già in pre-order.

Vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile in ogni edizione a partire dal prossimo 8 novembre. Per ora, l'uscita è prevista in esclusiva su PlayStation 4, con la stessa Sony a fare da publisher grazie ad un accordo con Kojima Productions.