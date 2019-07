Ducktales: il nuovo trailer della stagione 2 e tante novità al SDCC 2019

L'obiettivo è quello di realizzare qualcosa di simile al film d'animazione del 1995 In viaggio con Pippo e al centro della storia ci saranno i motivi per cui Paperino è sempre arrabbiato.

A sorpresa poi ci saranno anche i simpatici Cip e Ciop , in versione Agenti speciali come nella serie originale del 1989, i piloti di TaleSpin , il potente e crudele stregone Merlock e moltissimi altri ancora. Ci sarà poi il ritorno di Darkwing Duck e Robopap , due personaggi già presenti nella stagione 1.

Oltre al trailer, è stato rilasciato anche un nuovo poster di Ducktales dove ci vengono mostrati i personaggi che arriveranno nella terza stagione della serie Disney. Tra questi figurano alcuni volti familiari ai fan dell'universo di Topolino come Paperina , che finora non era mai apparsa, e Pippo .

