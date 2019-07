Cinema

21/07/2019

Non solo a Fantastici 4 e X-Men, ma anche ad altri progetti non presentati durante il panel del Comic-Con come Black Panther 2, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Nel corso del panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019 ci sono senza dubbio stati tanti annunci interessanti. La nuova Fase dell'universo cinematografico, da Black Widow a Thor: Love and Thunder è sicuramente piena di tanti prodotti affascinanti e che i fan già non vedono l'ora di scoprire. Tuttavia ci sono alcuni grandi assenti che in molti si aspettavano di vedere durante la presentazione, come i sequel di Captain Marvel e Black Panther (due dei principali successi dei Marvel Studios degli ultimi anni) e Guardiani della Galassia Vol. 3, confermato da tempo.

Inoltre, alcuni appassionati alla vigilia dell'evento speravano di avere qualche informazione in merito alla possibile introduzione di Fantastici 4 e X-Men nel franchise. Da diverso tempo ormai questa possibilità è stata paventata, ma la situazione è sempre stata piuttosto fumosa e non è chiaro se i Marvel Studios ci stiano effettivamente lavorando o se sia ancora presto per questi eroi.

Ebbene, pur non avendoli presentati definitivamente con logo e data di uscita come fatto per i vari titoli della Fase 4, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non ha ignorato questi progetti. Ognuno di essi, compresa la possibilità dell'introduzione di mutanti e Fantastici 4 nel MCU, è stato citato poco prima dell'annuncio di Blade, una delle grandi sorprese del panel. Il produttore non ha potuto entrare nei dettagli apparentemente a causa del poco tempo a disposizione sul palco, ma ci ha tenuto a rassicurare gli appassionati sul fatto che gli studios sono attivamente all'opera su tutti questi progetti:

Non abbiamo neanche menzionato il fatto che stiamo realizzando Black Panther 2 e non abbiamo citato il fatto che Guardiani della Galassia 3 sta arrivando. Non abbiamo tempo neanche per parlare di Captain Marvel 2 tra l'altro. Non ho neanche avuto tempo di parlare dei Fantastici 4. E non c'è più tempo per parlare dei mutanti.

Se questo ancora non fosse sufficiente, Kevin Feige ha ribadito che i Marvel Studios sono attualmente al lavoro per introdurre X-Men e Fantastici 4 anche nelle diverse interviste rilasciate dopo essere sceso dal palco.

Cosa significa tutto questo? Beh, che anche dopo i tantissimi annunci del Comic-Con il Marvel Cinematic Universe ha ancora diversi assi nella manica da rivelare nel futuro! Siete pronti a scoprirli tutti?