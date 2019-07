The Man in the High Castle: svelata la data di rilascio della stagione 4 al SDCC

TV News

di Rina Zamarra - 21/07/2019 10:12 | aggiornato 21/07/2019 10:17

I produttori e il cast di The Man in the High Castle hanno svelato la data di uscita della stagione finale durante il panel al SDCC 2019: sarà il 15 novembre 2019.

La stagione finale di The Man in the High Castle verrà rilasciata il 15 novembre 2019. È questo l’annuncio che ha fatto felici tutti i fan e che è stato dato durante il panel al SDCC 2019.

All’appuntamento hanno partecipato Rufus Sewell (John Smith), Joel de la Fuente (Ispettore Kido), Jason O’Mara (Wyatt Pryce), Chelah Horsdal (Helen Smith), Ashley Johnson (Tulip), Jeremy Crutchley (Glad-One), Ernie Hudson (Atticus), Madeline Queripel (supervising director), Daniel Percival e David Scarpa (showrunner) e Owen Dennis (creatore della serie).

HD Getty Images Rufus Sewell al SDCC 2019

Durante il panel sono stati proiettati alcuni video, tra cui quello in testata con i primi minuti del primo episodio della stagione 4, che riparte esattamente dal momento in cui si è conclusa la stagione precedente.

La stagione 3, infatti, ha lasciato gli spettatori con molte domande senza risposata. Come si vede nel video John Smith (Rufus Sewell) spara a Juliana Crain (Alexa Davalos), il cui destino era sconosciuto fino alla proiezione avvenuta al San Diego Comic-Con. Ed è stato Hawthorne Abendsen (Stephen Root) a svelare che i personaggi possono viaggiare verso un nuovo mondo quando la loro controparte muore.

Secondo la sinossi ufficiale della stagione 4, inoltre, Juliana sarà guidata da una serie di visioni di un mondo migliore, con un nuovo movimento insurrezionalista nero che combatterà le forze del nazismo e dell’imperialismo.

Durante il panel Rufus Sewell ha commentato così la scena di apertura:

Apprezzo molto che ci sia voluto così tanto tempo per vedere chi saremmo stati nel mondo alternativo. Smith ha pensato alla possibilità di altre versioni di se stesso ed è bello vederlo finalmente.

La stagione 4 è quella finale della serie e sembra che tutti siano molto contenti del risultato. Alla domanda riguardo la soddisfazione del team di The Man in the High Castle, Daniel Percival ha dichiarato:

La risposta più sintetica è sì. È un finale davvero epico. Siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare.

A questo punto per giudicare il finale non resta che aspettare il 15 novembre!