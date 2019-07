TV News American Horror Story

Non c'è un panel dedicato ad American Horror Story: 1984, ma al Comic-Con di San Diego è stata allestita la AHS Experience. Ricchissima di indizi sulla nuova stagione della serie...

Al Comic-Con di San Diego non era previsto un panel dedicato ad American Horror Story: 1984. Ma, come sempre accade, dall'appuntamento più atteso dell'anno sono arrivati preziosi indizi. Stavolta, tramite la American Horror Story Experience allestita presso il SDCC, ma anche tramite il merchandising.

Lo riporta Altpress, che pubblica una foto dagli adesivi celebrativi dedicati alle varie stagioni, evidenziando Camp Redwood per quella in arrivo.

Benvenuti a Camp Redwood!

Ed ecco qui sopra anche il tweet con le immagini - e tanto di poster di Redwood Camp per l'estate del 1984, anno d'ambientazione della serie - della AHS Experience, che confermano sia i primi indizi che l'atmosfera alla Venerdì 13, già evidenziata dal primo teaser.

L'Experience è la ricostruzione parziale degli ambienti di un summer camp, uno dei celebri campi estivi protagonisti di tanti film made in USA (horror e non).

Mentre il cast, non senza qualche sorpresa - inclusa l'assenza di Sarah Paulson, dopo quella di Evan Peters - era stato svelato da un video diffuso su Instagram dallo stesso Ryan Murphy, possiamo vedere i giochi in scatola dell'epoca, la macchina da scrivere e la radio per comunicare, l'arredamento degli anni '80 e i poster promozionali di Redwood.

Ma c'è anche altro: FX ha annunciato la data per il debutto della nuova stagione negli USA. Il giorno prescelto è il 18 settembre.

Una nuova teoria sulla trama

E per finire, ecco la nuova teoria dei fan, emersa proprio durante lo svolgimento del SDCC: e se la stagione fosse ambientata sul set di un film? A seguito delle numerose discussioni che hanno seguito la distribuzione del video con il cast, in molti hanno notato che era stato realizzato come se si trattasse di un lungo provino. Una sorta di debutto per gli aspiranti membri del cast di un film, o di una serie.

HD FX American Horror Story: 1984

La teoria più accreditata è che, durante le riprese di uno slasher movie, inizino ad accadere strane cose sul set, che portano alla vera uccisione dei membri del cast. Cosa che, impossibile non pensarci, richiama la trama della stagione dedicata a Roanoke.

Dopo i legami con Asylum, continuano le teorie in attesa del 18 settembre.

