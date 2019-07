Area 51: l'Air Force starebbe seguendo corsi ufficiali sulla 'Naruto Run'

Curiosità

L'esercito americano si starebbe 'addestrando' per fronteggiare i cosiddetti Naruto Runners che il prossimo 20 settembre tenteranno di invadere l'Area 51.

L'evento Facebook dedicato all'invasione dell'Area 51 è ormai diventato un fenomeno virale senza precedenti. 'Storm Area 51' può infatti contare - ad oggi, 22 luglio - sulla presunta partecipazione di ben 1,8 milioni di persone, nonostante lo stesso creatore si sia detto spaventato dalla portata dell'evento, uno 'scherzo' nato come tale ma ben presto sfuggito al suo controllo.

Sembra infatti certo che il governo degli Stati Uniti non abbia preso la cosa alla leggera, visto e considerato anche che i soldati a difesa dell'Area 51 (così come parte delle forze dell'aeronautica militare americana) starebbero tenendo dei veri e propri 'corsi intensivi' per difendersi dai cosiddetti Naruto Runners, ossia le 'ondate' che il prossimo 20 settembre dovrebbero guidare l'assalto alla base segreta americana correndo con le braccia rivolte all'indietro (esattamente come il protagonista del celebre manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto).

L'utente Reddit 'PerturbedPython' ha infatti postato sui social una foto che mostra proprio uno dei briefing messi in atto dall'US Air Force la scorsa settimana.

Ma non è tutto: via KTNV Channel 13 Las Vegas il creatore dell'evento Matty Roberts (con tanto di fascetta ninja indossata dai protagonisti dell'anime di Naruto) è tornato nuovamente a parlare dell'assalto, specificando che 'non vuole che nessuno si faccia male', considerando anche e soprattutto che le forze di polizia locali del Nevada hanno confermato che - se costrette - interverranno a difesa dell'area utilizzando armi non letali.

Insomma, poco meno di due mesi ci separano da quello che promette di essere un evento unico nel suo genere (speriamo non per i motivi sbagliati).

