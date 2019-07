Avengers: Endgame è il film coi maggiori incassi di sempre, il sorpasso di Avatar è ufficiale

A contribuire maggiormente al record registrato nel mondo dal film dei fratelli Russo, ci sono soprattutto le cifre incassate negli Stati Uniti d'America e in Cina . Il mercato statunitense ha portato nelle casse di Walt Disney Studios (che distribuisce il film) ben 854 milioni di dollari. Questa cifra piazza Avengers: Endgame come il secondo film che ha incassato di più nella storia americana , secondo solo a Star Wars: Il risveglio della Forza e ai suoi 936 milioni di dollari.

Ovviamente, anche se è passato un decennio, l'impatto di Avatar di James Cameron rimane potente come sempre e i sorprendenti risultati di questi due film sono la prova che il potere dei film emoziona le persone e le porta a vivere esperienze condivise. I registi piedi di talento che stanno dietro questi mondi hanno in serbo ancora molte storie e noi guardiamo avanti, al futuro del Marvel Cinematic Universe e a Pandora.

Il co-presidente Disney, Alan Horn , ha fatto i complimenti a Marvel Studios e a Wat Disney Studios per questo straordinario record e ha speso qualche parola anche per Avatar:

Il desiderio di tutti i fan Marvel, di portare il film Avengers: Endgame in vetta alla classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema, è divenuto realtà. E come nei migliori sogni, il sorpasso ai danni di Avatar (il film di James Cameron del 2009) è avvenuto nella serata del San Diego Comic-Con, durante la quale il presidente Marvel Studios Kevin Feige annunciava la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe : un nuovo inizio, che si avvale di un passato più che glorioso.

