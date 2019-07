Cos'è successo a Loki dopo Avengers: Endgame? Ce lo rivelerà la serie Marvel

TV News

[Spoiler!]

di Vincenzo Recupero - 22/07/2019 15:43 | aggiornato 22/07/2019 15:47

La serie televisiva con protagonista il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, attesa per la primavera 2021 su Disney Plus, riprenderà le fila del racconto a partire dagli eventi di Endgame.

Con la fine della saga dell'Infinito, il Marvel Cinematic Universe entra nella Fase 4. Durante la conferenza tenutasi nel corso del San Diego Comic-Con sono state annunciate cinque pellicole che giungeranno nelle sale tra il 2020 ed il 2021 (più l'attesissimo reboot di Blade con il premio Oscar Mahershala Ali). Molti personaggi che il pubblico ha avuto il tempo di conoscere ed amare nel corso dei dieci anni di vita dei Marvel Studios, e che non avranno spazio al cinema nel prossimo futuro, saranno invece protagonisti di alcune serie TV che verranno realizzate in esclusiva per Disney Plus, la piattaforma di streaming che verrà lanciata nei prossimi mesi.

Tra queste molta curiosità ruota attorno a Loki, serie con protagonista il fratellastro ingannatore di Thor che continuerà ad avere il volto di Tom Hiddleston. Sarà proprio una delle inattese svolte narrative dell'ultimo film dedicato agli Avengers a rimettere in gioco Loki. Seguono spoiler su Endgame.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Se ben ricordate Loki è stato ucciso da Thanos nelle battute iniziali di Infinity War. Tuttavia i viaggi nel tempo e le conseguenti modifiche della timeline verificatesi in Endgame hanno consentito al Loki del 2012 (quello che era il main villain del primo Avengers di Joss Whedon) di fuggire con il Tesseract che contiene una delle sei Gemme dell'Infinito, per la precisione la Gemma dello Spazio.

La serie TV ripartirà proprio da qui, quindi con un Loki che torna ad essere un personaggio borderline per lo più "malvagio", senza aver fatto il percorso di redenzione delle sue ultime apparizioni cinematografiche che lo hanno portato, seppur con atteggiamenti talvolta controversi, ad avvicinarsi a suo fratello Thor. Uno degli ultimi eventi che il Loki della serie TV ricorderà sarà dunque rappresentato dalle mazzate prese da Hulk nella Avengers Tower.

HD Marvel Studios "Un Dio gracile"

Lo stesso Hiddleston, nelle parole riportate da Slashfilm, ha così commentato quello che sarà lo status del personaggio nella serie TV che lo vedrà protagonista:

Molta dell'evoluzione psicologica di Loki dovrà ancora avvenire. Kevin [Feige, capo dei Marvel Studios] mi ha mostrato quali sono i suoi piani. È una delle opportunità creative più stimolanti con cui mi trovo ad avere a che fare. È un territorio nuovo, una nuova sfida che non vedo l'ora di affrontare.

Qui, via Variety, eccolo in conferenza:

Tom Hiddleston explains how his character in Disney's upcoming Loki series fits into the MCU #SDCC https://t.co/oH4jEZpCCy pic.twitter.com/zkoswRYzFv — Variety (@Variety) July 21, 2019

Secondo alcuni rumor (supportati da immagini trapelate in rete), nella serie TV, grazie all'utilizzo del Tesseract, Loki potrebbe viaggiare non solo nello spazio ma anche nel tempo e, perché no, anche creare delle modifiche nella timeline del MCU.

Marvel Studios Kevin Feige con, alle spalle, un'immagine della serie TV Loki (al cinema è in proiezione Lo Squalo)

Curiosi di scoprire le nuove avventure del Dio dell'Inganno?