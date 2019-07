Cinema

di Alessandro Zoppo - 22/07/2019 13:57 | aggiornato 22/07/2019 14:02

Dal panel Marvel al Comic-Con 2019 di San Diego, sono arrivati i primi dettagli sul cinecomics dedicato agli Eterni: ecco i nuovi volti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, tra cui una sorprendente Angelina Jolie e una agguerrita Salma Hayek.

2 condivisioni

Il San Diego Comic-Con 2019 ha regalato ai fan alcune ghiotte anticipazioni su uno dei film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: Eternals. Il cinecomic di Chloé Zhao (la regista cinese naturalizzata statunitense di The Rider e Songs My Brothers Taught Me) ha presentato ufficialmente il cast di protagonisti.

Accanto ad Angelina Jolie, già annunciata da mesi nei panni di Thena, vedremo Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Richard Madden (Icarujs), Lauren Ridloff (Makkari), Don Lee (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite) e Salma Hayek (Ajak). Ma le indiscrezioni arrivate dal Comic-Con non si limitano certo al cast.

Kevin Feige, il produttore di Eternals e presidente di Marvel Studios, ha promesso che il film sarà un vero e proprio tributo al "King of Comics" Jack Kirby, che ha ideato gli Eterni nel 1976 come una specie di esseri sovrumani dotati di poteri straordinari e creati dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti, i Devianti.

Le connessioni di Eternals con il Marvel Cinematic Universe sono state già avviate attraverso le figure di Thanos (nonostante la sua fine in Avengers: Endgame, la sua backstory potrebbe essere affrontata nel film), Ego il Pianeta Vivente (il Celestiale interpretato in forma umana da Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol. 2) e gli Skrulls, la razza extraterrestre di mutaforma che ha debuttato in Captain Marvel.

"Il film – ha spiegato la Zhao, come riporta Entertainment Weekly – è la storia di un gruppo di incredibili immortali, ma attraverso il loro viaggio esploreremo cosa significa essere umani e qual è il senso dell'umanità sulla terra nella nostra epoca".

"Gli Eterni – ha aggiunto Madden – sono una razza di alieni immortali inviati sulla Terra dai Celestiali per proteggere il genere umano dai Devianti". Se Lauren Ridloff ha rivelato che la sua Makkari sarà il primo personaggio non udente dell'universo Marvel, Angelia Jolie non ha nascosto una certa emozione per questo debutto tra i supereroi della Casa delle Idee.

HD Getty Images Angelina Jolie al San Diego Comic-Con 2019

"Sono felicissima di essere qui – ha dichiarato la Jolie – e lavorerò dieci volte di più perché credo che sia questo che richiede far parte del MCU, essere nel cast di Eternals, essere parte di questa famiglia. Abbiamo letto tutti la sceneggiatura e ora conosciamo quello di cui abbiamo bisogno. Sappiamo tutti qual è il compito che ci attende e lavoreremo tutti molto duramente. Mi sto allenando. Sono entusiasta e non vedo l'ora di cominciare".

Non è da meno Salma Hayek, che indosserà il costume di Ajak, uno dei pochi Eterni in grado di comunicare con i Celestiali. Eternals, per l'attrice messicana, è anche un film nel quale mettere a frutto il potere femminile e il ruolo sempre più centrale delle donne a Hollywood.

"Mi ispiro alla nostra leader Chloé – ha detto la Hayek – perché ci vuole una donna forte per realizzare un film come questo, così grande e incredibile. Sono così felice di farne parte perché il modo in cui Chloé si avvicina alla leadership è da ammirare: è una donna forte e ci considera una famiglia. C'è molto istinto materno in Ajak, anche se non dovrebbe avere figli. Questo aspetto è molto emozionante e sono onorata di far parte di un film che consentirà alle persone che non si sono mai sentite rappresentate di ritrovarsi in supereroi orgogliosi di avere una famiglia diversa".

Getty Images L'arrivo di Salma Hayek sul palco del San Diego Comic-Con 2019

La "famiglia diversa" citata dalla Hayek potrebbe fare riferimento ad un particolare confessato da Feige in un'intervista a Collider: tra gli Eterni ci sarà un personaggio LGBTQ. Proprio come Valkyrie (Tessa Thompson) in Thor: Love and Thunder. L'obiettivo di questa Fase 4 è rendere l'universo Marvel più inclusivo: una missione già dichiarata e mai nascosta in passato da Victoria Alonso, vicepresidente esecutivo Marvel, che ora aggiunge un supereroe gay al cast all-black di Black Panther, alla protagonista assoluta femminile di Captain Marvel e a Shang-Chi, il "Maestro del Kung-Fu" che sarà interpretato da Simu Liu in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

HD Marvel Studios Il poster di Eternals

Eternals arriverà nei cinema americani il 6 novembre 2020 (quella statunitense è al momento l'unica data d'uscita confermata e ufficializzata): cosa ve ne pare? È davvero uno dei prodotti Marvel più attesi del prossimo anno?