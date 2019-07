Evangelion 3.0+1.0: svelato il trailer e la data d'uscita del film

Animazione

Dopo l'anteprima al Japan Expo arriva il primo trailer dedicato all'ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion, che ci rivela anche il periodo d'uscita del lungometraggio.

Evangelion 3.0+1.0, quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion iniziato nell'ormai lontano 2007, si mostra finalmente nel primo trailer ufficiale rivelando anche la data d'uscita, prevista attualmente per un generico giugno 2020 in Giappone.

Recentemente, durante il Japan Expo di Parigi, erano stati mostrati in anteprima mondiale i primi 10 minuti della pellicola diretta da Hideaki Anno, creatore originale di questo famoso anime. Quest'anteprima ha mostrato alcune sequenze di combattimento ambientate proprio a Parigi, dove Mari Makinami, il nuovo personaggio femminile pilota di Eva, affronta delle creature che ricordano vagamente Sachiel, il primo angelo apparso nell'anime originale.

Il nuovo trailer è molto breve, durando soltanto una trentina di secondi, ma questi bastano per dare il via all'immaginazione dei fan, che già iniziano a speculare su che storia seguirà quest'ultimo capitolo del progetto Rebuild.

Nel trailer possiamo vedere uno scenario apocalittico dove si muovono creature simili agli Angeli e forme che ricordano gli Evangelion su uno sfondo totalmente rosso. Nel frattempo vengono mostrati in veloci sequenze i personaggi storici della serie, come Shinji, Asuka e Rei, persi in un ambientazione che ricorda vagamente il finale del terzo film. Anche Kaworu compare a un certo punto, nonostante il suo destino nella precedente pellicola. Altra cosa misteriosa è l'inserimento di alcuni strani testi che compaiono per pochi istanti, messi a intermezzare le diverse scene del trailer.

Rebuild of Evangelion è una serie di film che reinterpreta la serie animata classica andata in onda tra il 1995 e il 1996 in Giappone. L'anime che ha segnato diverse generazioni viene qui reimmaginato dal suo creatore, Hideaki Anno, che introduce diversi cambiamenti alla storia, inserendo anche nuovi personaggi in ruoli chiave, come la misteriosa pilota Mari Makinami.

Le teorie su questa rivisitazione sono molte, ma quella più famosa è quella definita del loop: alcuni fan pensano infatti che i personaggi siano inseriti all'interno di un loop temporale degli eventi che continuano a ripetersi, ogni volta con qualche cambiamento in più. Ovviamente non vi è alcuna certezza in queste teorie, e gli appassionati sperano di poter avere le risposte a queste domande in questo quarto e ultimo film.

Nel frattempo Evangelion è giunto anche su Netflix con la sua serie storica e i due film, Death & Rebirth e The End of Evangelion, realizzati a conclusione dell'epopea di Anno. In Italia, dopo diverse polemiche riguardo il controverso adattamento, manca il doppiaggio italiano che verrà rifatto da capo in futuro. Attualmente sono presenti solo i sottotitoli nella nostra lingua.

Cosa ne pensate di questo trailer, siete in hype per la conclusione di Rebuild of Evangelion?

