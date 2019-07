I Griffin, dal San Diego Comic-Con arriva il trailer della stagione 18

TV NewsAnimazione I Griffin

La casa della famiglia Griffin è in fiamme nel trailer della stagione 18.

Beavis & Butt, una casa in fiamme, il fidanzato decapitato di Meg, una montagna di gatti, la citazione al film con John Travolta e Nicolas Cage Face/Off e la versione anime dei I Griffin. Questo e molto più nel pazzo trailer della stagione 18 (che potete vedere in testata a questo articolo) della serie TV più irriverente di sempre.

Durante la manifestazione del San Diego Comic-Con 2019 (SDCC), l'emittente televisiva americana FOX ha mostrato ai fan il nuovo trailer per la prossima stagione della loro popolare e irriverente serie, creata da Seth MacFarlane nell'ormai lontano 1999.

La stagione 18 de I Griffin debutterà negli Stati Uniti d'America giorno 29 settembre 2019.

Potete vedere i punti salienti del panel de I Griffin nel video qui sotto:

Durante il panel del SDCC ospitato dallo sceneggiatore della serie Alec Sulkin, i membri del cast Alex Borstein (che dà la voce a Lois Griffin) e Mike Henry (che presta la sua voce ai personaggi di Cleveland Brown ed Herbert) si sono esibiti in una performance live della canzone Shallow, famosa per essere parte della colonna sonora del film A Star is Born diretto da Bradley Cooper. Shallow, cantata in coppia dal regista Cooper e da Lady Gaga ha vinto l'Oscar come Miglior canzone. Nel video qui sotto, potete assistere alla versione di Shallow cantata "dai personaggi" de I Griffin:

Nel frattempo, durante il panel de I Griffin, Seth MacFarlane ha offerto anche un breve aggiornamento sul tanto rumoreggiato film della serie, ribadendo ai fan ciò che ha sostenuto qualche settimana fa, ovvero che lavorare al film è nella mia lista delle cose da fare. Inoltre, ha aggiunto che la storia del film l'ha in testa da ormai 10 anni.