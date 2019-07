TV NewsLibri

di Chiara Poli - 22/07/2019 15:13 | aggiornato 22/07/2019 15:17

Un'epidemia incontenibile, scongiurata dal lavoro di una dottoressa dell'esercito interpretata da Julianna Margulies: ecco la storia di The Hot Zone - Area di contagio, la serie tratta dal libro che racconta la storia del virus Ebola.

Sta arrivando. E dopo che l'avrà fatto, nulla sarà più come prima. Su FOX e National Geographic è in arrivo The Hot Zone, la miniserie in 6 parti tratta dall'omonimo libro di Richard Preston, che racconta la storia vera del terribile virus Ebola.

Pubblicato per la prima volta nel 1994, The Hot Zone - Area di contagio ripercorre le tappe evolutive del virus, che fino al 1980 è esistito nelle foreste tropicali senza che nessuno ne rilevasse la presenza.

Poi succede qualcosa: il virus attacca le scimmie, e poi l'uomo, con effetti devastanti. All'inizio è quasi impossibile isolarne i sintomi, ma soprattutto contrastarlo con una terapia efficace. Il tasso di mortalità è altissimo, mentre scopriamo la ricostruzione storica dei primissimi casi e i progressi nella ricerca per contenerlo e debellarlo.

HD Fox 21 Television Studios The Hot Zone - Area di contagio. Julianna Margulies in una scena

Vera la storia, vera la ricostruzione, veri anche i nomi dei personaggi coinvolti: tutto, nel libro di Preston, richiama eventi realmente accaduti.

E la miniserie non è da meno. I fatti narrati corrispondono a quelli esposti nel testo. E ci consegnano, a tutt'oggi, un'unica certezza: non esiste un vaccino. L'unico modo per sopravvivere a Ebola è contenerlo.

Ce lo racconta la miniserie di Ridley Scott, che acquistò i diritti per l'adattamento del libro di Preston nel 2014.

Protagonista è la dottoressa dell'esercito statunitense Nancy Jaax (la premiatissima Julianna Margulies di E.R. - Medici in prima linea e The Good Wife), chiamata in prima linea per scongiurare un'epidemia di EBV (EbolaVirus) che avrebbe potuto rapidamente uccidere milioni di persone.

HD Fox 21 Television Studios Lian Cunningham e Julianna Margulies in The Hot Zone - Area di contagio

Accanto a lei il marito, il Colonnello Jerry Jaax (Noah Emmerich, The Americans, The Truman Show) e il dottor Peter Jahrling (Topher Grace, Spider-Man 3, In Good Company), collega di Nancy.

L'ex Davos Seaworth di Game of Thrones, l'attore Liam Cunningham, interpreta il loro superiore, il dottor Wade Carter.

E non è finita: il cast è davvero ricchissimo, con nomi come quello di Robert Sean Leonard (L'attimo fuggente, Dr. House), James D'Arcy (Cloud Atlas, Homeland, Agent Carter), Lenny Platt (Gotham, Le regole del delitto perfetto), Robert Wisdom (L'alienista, Rosewood), Paul James (The Last Ship, Torchwood) e Rob Stewart (Designated Survivor, Suits).

Rizzoli The Hot Zone - Area di contagio: il libro di Richard Preston

Siamo nel 1989. La dottoressa Jaax registra i primi casi di EBV su alcune scimmie. Quando, in un laboratorio di Washington, un incidente rischia di esporre gli Stati Uniti al contagio, insieme ai suoi colleghi fa di tutto per evitare che l'Ebola si diffonda.

Prodotta da Fox 21 Television Studios e Scott Free Productions con Lynda Obst Productions, The Hot Zone - Area di contagio è stata trasmessa negli USA alla fine di maggio, in tre serate da due episodi ciascuna, ottenendo un grande successo di pubblico e critica.

Firma da creatore della serie James V. Hart (Dracula di Bram Stoker, Contact), mentre gli sceneggiatori includono Brian Peterson (Smallville, Salem), Kelly Souders (Genius, Under the Dome) e Jeff Vintar (I, Robot, Final Fantasy).