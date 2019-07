IT: Capitolo 2, in arrivo i nuovi Funko!Pop con Pennywise

CuriositàCinema

Nell'attesa del secondo capitolo di IT, la tanto amata saga adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, sono in arrivo anche i Funko!Pop del demoniaco Pennywise, il mostro che infesta le vie della città di Derry.

In vista della recentissima uscita del trailer completo, mandato in onda in anteprima durante il panel del Comic-Con di San Diego, Funko ha condiviso le immagini della sua prima ondata di giocattoli basati su IT: Capitolo due, ispirati da alcune immagini e momenti chiave del sequel.

Ma cosa sappiamo sull'attesissimo secondo capitolo della saga? Il film sarà ancora una volta diretto da Andy Muschietti, e come i fan più accaniti già sanno la storia sarà interamente incentrata sulla battaglia finale tra i membri del Club dei Perdenti ed il demone IT, ventisette anni dopo i fatti narrati nella prima pellicola. I sette protagonisti nella loro versione adulta saranno interpretati da Jessica Chastain (Beverly Marsh), James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hascom), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), James Ransone (Eddie Kasbrak) e Andy Bean (Stanley Uris). Bill Skarsgård tornerà nel ruolo del terrificante clown Pennywise.

Per prima cosa, quindi, ti consigliamo di correre a buttare il tuo attuale portachiavi per sostituirlo con uno dei mostri più terrificanti di Stephen King: Funko ha infatti in serbo per noi un POP! Portachiavi di Pennywise con le braccia aperte e un POP! Portachiavi di Pennywise con espressione demoniaca. Il POP! il portachiavi di Pennywise con uno skateboard è disponibile come esclusiva Walmart, la celebre catena di negozi statunitense.

Per quanto riguarda i famosi giocattoli in vinile, sono disponibili diversi tipi: Pennywise con una barchetta di carta, Pennywise con le braccia aperte, Pennywise con un palloncino e Pennywise con espressione demoniaca. Pennywise con uno skateboard insanguinato è disponibile come esclusiva Hot Topic, mentre Pennywise con una lama è invece ancora una volta disponibile come esclusiva Walmart.

Puoi anche portare a casa l'intera collezione di personaggi principali della saga ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King, che include Pennywise a braccia aperte, Pennywise con i palloncini, Pennywise con espressione demoniaca, Pennywise con il cappellino di un bambino, George in versione zombie, Henry Bowers, Dean, Bill Denbrough, Ben Hanscom, Stanley Uris, Mike Hanlon, Eddie Kaspbrak, Richie Tozier, Beverly Marsh e Young Henry Bowers.

Una serie Mystery Mini, anche questa disponibile esclusivamente attraverso Hot Topic, include Pennywise con uno skateboard insanguinato, Pennywise con le braccia aperte, Pennywise con i palloncini, Pennywise con il cappello di un bambino, George versione zombie, Bowers, Ben Hanscom, Stanley Uris, Mike Hanlon, Eddie Kaspbrak, Richie Tozier, Beverly Marsh, Young Henry Bowers, Dean senza cappuccio e Bill con la barca insanguinata.

Un'altra serie Mystery Mini, invece disponibile esclusivamente attraverso Walmart, include Pennywise con una lama, Pennywise con i palloncini, Pennywise con espressione demoniaca, Pennywise con il cappellino di un bambino, George versione zombie, Bowers, Ben, Stanley Uris, Mike Hanlon, Eddie Kaspbrak, Richie Tozier, il giovane Henry Bowers, Ben con "Home at Last", Beverly Marsh e la sanguinosa Beverly Marsh.

Tutti i Funko!Pop elencati saranno presto disponibili per l'acquisto.

IT: Capitolo due uscirà nelle sale italiane il 5 settembre 2019, con un giorno d'anticipo rispetto ai cinema statunitensi.