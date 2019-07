Lady Gaga non sarà in Cyberpunk 2077, conferma CD Projekt RED

VideogamesCelebrity

22/07/2019

La popstar e attrice americana non sarà presente nel nuovo videogioco dagli stessi autori di The Witcher. L'annuncio arriva direttamente dalla software house polacca.

Sci-fi, neon e metallo danzeranno insieme a partire dal prossimo 16 aprile. E lo faranno con Cyberpunk 2077, nuovo actionRPG realizzato da CD Projekt RED, che ha deciso di prendere ispirazione dal gioco da tavolo anni '80 Cyberpunk 2020 per dare vita ad un universo poligonale tra le strade corrotte di Night City.

Non a caso la nuova fatica del team polacco è uno dei videogame più attesi del 2020. Non solo perché alla regia vede gli stessi autori della trilogia di The Witcher - già visto il primo trailer della serie TV? -, ma anche perché si tratta di un'avventura da vivere in prima persona su PC, PlayStation 4 e Xbox One addirittura a fianco di Keanu Reeves.

Come per Death Stranding di Hideo Kojima, anche in Cyberpunk 2077 si è quindi scelto di far salire a bordo del progetto una stella di Hollywood. Che per altro potrebbe non essere l'unica. Se è vero che l'attore di Matrix interpreterà il misterioso e affascinante Johnny Silverhand e che gli stessi sviluppatori sognavano di ingaggiare Meryl Streep, allo stesso modo più volte si è vociferato di un possibile coinvolgimento di Lady Gaga, che la scorsa primavera era stata avvistata negli studi di Varsavia di CD Projekt RED.

Un avvistamento, quello dell'attrice e cantante americana, che ha subito stuzzicato la fantasia dei fan, lasciando immaginare un qualche tipo di collaborazione per la colonna sonora o per prestare volto e voce ad un NPC del videogioco.

Ebbene, in una recente intervista pubblicata sul portale WCCFTech, Alvin Liu – responsabile dell'UI di Cyberpunk 2077 – ha però voluto fugare ogni dubbio: la celebre popstar non sarà presente in alcun modo in Cyberpunk 2077! Liu spiega che Lady Gaga si integrerebbe perfettamente all'interno dell'ambientazione, tuttavia non vi è mai stato alcun contatto tra loro e la cantante:

Lady Gaga è piuttosto Cyberpunk, il suo immaginario sicuramente lo è… ma no, Lady Gaga non sarà presente in Cyberpunk 2077.

A quanto pare dovremo quindi "accontentarci" del solo Keanu Reeves. Intanto, vi ricordiamo ancora una volta che Cyberpunk 2077 sarà disponibile nei negozi fisici, online e digitali a partire dal 16 aprile 2020. Le versioni in commercio sono destinate a PC, PlayStation 4 e Xbox One, e al momento non sappiamo se in futuro verranno svelate altre star internazionali.