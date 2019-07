Matt Groening conferma il sequel cinematografico de I Simpson

TV NewsAnimazioneCinema I Simpson

22/07/2019

È lo stesso creatore de I Simpson a confermare che il sequel del film della famiglia più gialla della TV si farà.

Con una apparizione al San Diego Comic-Con 2019, appena terminato, Matt Groening ha parlato di un nuovo film de I Simpson, ricordando anche la fatica che è stato realizzare il primo.

I Simpson - Il film, realizzato con un budget di 75 milioni di dollari è uscito nei cinema nel 2007 e ha incassato in tutto il mondo oltre 527 milioni di dollari, rendendo il film un successo. Da allora si è aspettato un annuncio ufficiale per la realizzazione del sequel, che è arrivato finalmente questo week-end al San Diego Comic-Con, direttamente dalle parole del creatore Matt Groening:

Senza alcun dubbio, ci sarà un altro film de I Simpson uno di questi giorni.

Per quanto riguarda il primo film del 2007, Groening ha spiegato che quel film li ha praticamente "uccisi". Il creatore de I Simpson ha spiegato che la lavorazione del film è stata particolarmente faticosa, poiché chi si occupava della serie TV, si occupava anche della realizzazione del film. C'era sostanzialmente un unico team a lavorare su due cose contemporaneamente, ed è stato estenuante. Ecco perché, Matt Groening e la sua squadra di artisti non ha lavorato più a un secondo film.

Adesso, Matt Groening ammette che ci sono i presupposti per farlo e che, data l'esperienza pregressa, lavorerà al film solo tra una stagione e l'altra, quindi senza sovrapporre il lavoro.

Un occhio alla prossima stagione

Matt Groening era sul palco del San Diego Comic-Con insieme allo showrunner Al Jean e al regista Mike B. Anderson, alla sceneggiatrice Stephanie Gillis e alla doppiatrice di Lisa Simpson (e altri personaggio della serie animata) Yeardley Smith.

Sul palco del Comic-Con è stato confermato che nella prossima stagione appariranno come guest star Jason Momoa (Aquaman), Bob Odenkirk (Better call Saul) e il comico del Saturday Night Live John Mulaney. Inoltre, è stata mostrata una clip in anteprima dell'episodio 666 che corrisponderà allo speciale La Paura fa Novanta dedicato soprattutto alla serie TV Stranger Things e al film La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro.

La serie d'animazione de I Simpson è stata rinnovata per le stagioni 31 e 32.