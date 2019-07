Mayans M.C., tutte le novità sulla seconda stagione dal SDCC

TV News Mayans M.C.

22/07/2019

Si torna senza paura sulle calde strade al confine con il Messico.

I motori della serie TV Mayans M.C. hanno rombato al San Diego Comic-Con (SDCC) domenica pomeriggio nella Hall H della convention per presentare in anteprima la seconda stagione. In testata a questo articolo, potete vedere il trailer mostrato al SDCC.

La serie ritorna negli Stati Uniti, in programmazione sul canale americano FX, il 3 settembre con il nuovo capitolo della cronache sulle bande di motociclisti vestiti in pelle e armati fino ai denti. Mayans M.C. continua l'epica eredità lasciata dalla serie di culto Sons of Anarchy (2008-2014), introducendo il nuovo personaggio protagonista di Ezekiel "EZ" Reyes (interpretato da JD Pardo).

La sessione del panel di presentazione nella Hall H del Comic-Con ha incluso i primi 20 minuti dell'episodio di anteprima della stagione 2, che riparte con un salto temporale in avanti di più di sei mesi gli eventi descritti nel finale della stagione 1 di Mayans M.C..

Come ha detto Elgin James, co-creatore e produttore esecutivo, durante il panel, si è girato molto in Messico e - per la gioia dei fan - ha anticipato che c'è l'effettiva possibilità di vedere alcuni membri di Sons of Anarchy nella seconda stagione di Mayans M.C..

La nuova stagione espanderà la narrazione sul conflitto crossover dello show tra i membri dei Maya e i Sons of Anarchy. I fan della Hall H hanno espresso il loro entusiasmo per la notizia, con forti applausi.

Edward James Olmos, l'attore veterano con molta esperienza di Comic-Con dopo anni nel ruolo del Comandante Adama della serie Battlestar: Galactica, in Mayans M.C. interpreta Felipe Reyes, padre di EZ e Angel (Clayton Cardenas). L'attore ha promesso al pubblico un grande show:

Se ti è piaciuta la stagione 1, la stagione 2 è molto più scura

Ecco il poster che annuncia la data di uscita della stagione 2:

HD FX Mayans M.C. torna "senza paura" il 3 settembre

