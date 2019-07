Perché non c'è nessun film sugli Avengers nella Fase 4?

Cinema

22/07/2019

Niente Avengers per i prossimi anni secondo Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Non dovremo aspettarci film sui Vendicatori durante la fase 4 del MCU.

Ancora una volta la saga di Avengers è sulla bocca di tutti. Dopo aver ufficialmente superato Avatar al box-office diventando il maggior incasso della storia del cinema, i film sui Vendicatori supereroi sono tornati protagonisti anche durante il SDCC 2019, il Comic-con più famoso del mondo.

In occasione della presentazione dei nuovi film Marvel, tutti appartenenti alla fase 4 dell’enorme progetto riguardante il mondo dei supereroi, IGN ha chiesto a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, perché non sono previsti più film sugli Avengers. Non progetti singoli come Black Widow o il quarto capitolo di Thor (i cui cast ufficiali sono stati presentati durante il panel Marvel), ma un film corale, un film Avengers a tutti gli effetti.

La risposta di Feige è stata chiara e decisa:

Quest’anno abbiamo avuto Avengers: Endgame, ed è stato davvero un finale, come avete visto, per molti di quei personaggi. La Fase 4 sta per cominciare e scoprire nuove cose su personaggi che credete già di conoscere, come Black Widow; oppure scoprire nuovi incredibili personaggi come The Eternals e Shang-Chi; nuove avventure con Doctor Strange e Thor; in più le serie TV Disney che, prometto, saranno spettacolari e inaspettate.

Se non fosse già chiaro con il finale di Endgame, i Marvel Studios hanno dato inizio ad una nuova epoca che non includerà la reunion tra vecchi e nuovi Vendicatori purtroppo. Non durante questa nuova fase, perlomeno, totalmente dedicata alla rinascita di un nuovo mondo.

Per quanto riguarda un altro mondo di supereroi uniti come una legione contro il male, X-Men, il Presidente dei Marvel Studios ha solo dichiarato che qualunque cosa né sarà degli X-Men nell'Universo Marvel sarà molto diversa da quella vista finora.

La line up della Fase 4 dei Marvel Studios

Sebbene non potremo aspettarci presto un film sugli Avengers, è bene tenersi aggiornati su quali saranno i progetti della Fase 4 e precisamente in quale ordine usciranno.

Black Widow - maggio 2020

- maggio 2020 Eternals - novembre 2020

- novembre 2020 The Falcon and the Winter Soldier - autunno 2020

- autunno 2020 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - febbraio 2021

- febbraio 2021 WandaVision - serie TV, primavera 2021

- serie TV, primavera 2021 Loki - serie TV, primavera 2021

- serie TV, primavera 2021 Doctor Strange and the Multiverse of Madness - maggio 2021

- maggio 2021 What If...? - serie TV d'animazione, estate 2021

- serie TV d'animazione, estate 2021 Hawkeye - autunno 2021

- autunno 2021 Thor: Love and Thunder - novembre 2021

- novembre 2021 Blade - ancora nessuna data (parte della Fase 5)

Alla domanda se questi saranno gli unici film da aspettarsi per la Fase 4, Feige ha risposto semplicemente: "ne volevate di più?". Facile individuare la risposta dei fan: sì, Kevin. Ne vogliamo di più.

E voi, cosa ne pensate della Fase 4 e della mancanza di un film sugli Avengers?