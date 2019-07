Attenzione! Possibili spoiler!

Per chi non lo sapesse, Harbour veste i panni dello sceriffo Hopper nello show di Netflix e nel finale della terza stagione il suo personaggio si sacrifica per una buona causa (o almeno così sembrerebbe, sebbene la scena post-credits e l'Easter Egg del numero di telefono di Murray Bauman facciano pensare diversamente). Alexei era anche il nome dello scienziato russo che, in Stranger Things 3, aveva il compito di lavorare per l'Unione Sovietica a una macchina utile ad aprire il portale verso il Sottosopra.

Interpretato da Alec Utgoff, Alexei alla fine passa dalla parte degli americani e aiuta Jim Hopper e compagnia a distruggere l'acceleratore di particelle, ma viene ucciso dal sicario russo Grigori in una scena strappalacrime. È ovviamente una coincidenza che il personaggio interpretato da David Harbour nella pellicola Marvel si chiami proprio Alexei, come lo scienziato di Stranger Things, ma i fan non hanno potuto fare a meno di cogliere l'occasione per dedicare tweet al simpatico personaggio con la passione per Picchiarello.

DAVID HARBOUR IS PLAYING A CHARACTER NAMED ALEXEI IN BLACK WIDOW WHAT ARE THE ODDS — jen (@niallscunts) July 21, 2019

My main takeaway from the MCU news is that it's too soon for David Harbour to play a character named Alexei. — Melinda Salisbury (@MESalisbury) July 21, 2019

Wait David Harbour's playing as ALEXEI in Black Widow!?! THAT'S NOT A FUCKIN COINCIDENCE Y'ALL pic.twitter.com/LE44DktQ57 — I want donut 😭 (@SLYTHXRINVRO) July 21, 2019

me when i see that david harbour is trending and realize he's joining the MCU playing a character named ALEXEI 🤧 my heart ,🤧❤ pic.twitter.com/aMx4c8BXKi — yarely (@knjscrispycoke) July 21, 2019

David Harbour is gonna play someone named Alexei, they literally want to hurt our feelings #BlackWidow pic.twitter.com/bDPpQcJUzb — ahh (@aussieaussiee) July 21, 2019