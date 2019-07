Red Dead Redemption: Rockstar Games lavora a un remake del primo capitolo?

Lady Gaga non sarà in Cyberpunk 2077, conferma CD Projekt RED

Lady Gaga non sarà in Cyberpunk 2077, conferma CD Projekt RED

Stando alla fonte, il rifacimento del titolo che ha consegnato alla gloria il protagonista John Marston dovrebbe vedere la luce tra dicembre 2020 e gennaio 2021 , indirizzato tanto alle console dell'attuale generazione di Sony e Microsoft quanto alle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett , già chiacchieratissime sul web . Red Dead Redemption Remake dovrebbe poi includere un ampliamento della mappa originale, così come alcune delle meccaniche di gioco viste in Red Dead Redemption 2 .

Merito di una Rockstar Games in stato di grazia, che ha regalato a tutti gli appassionati un'avventura a mondo aperto dal carattere deciso e frizzante, in cui l'ambientazione tra le Americhe Selvagge si cuce addosso a personaggi dal carisma inarrivabile e a soluzioni di gameplay mai viste prima in altre produzioni.

Un insider pennella un futuro più che roseo per i fan del franchise Red Dead Redemption. Non solo con un rifacimento moderno del primo capitolo, ma anche con un DLC narrativo per l'amatissimo sequel.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok