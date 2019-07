Riverdale e Beverly Hills 90210: tributo a Luke Perry con Shannen Doherty

TV News

La stagione 4 di Riverdale conterrà un episodio tributo a Luke Perry con Shannen Doherty: questo è la novità svelata durante il panel al San Diego Comic-Con.

Roberto Aguirre-Sacasa, produttore esecutivo di Riverdale, ha annunciato un tributo speciale in onore di Luke Perry durante il panel al San Diego Comic-Con 2019. L’episodio farà parte della stagione 4 di Riverdale e si intitolerà Capitolo Cinquantotto: In memoriam.

La vera rivelazione, però, riguarda la partecipazione di un’ex collega e amica di Luke Perry: Shannen Doherty.

L’attrice ha accettato con entusiasmo la proposta esaudendo così un desiderio dello stesso Perry, che nella serie interpretava Fred Andrews padre di Archie. Roberto Aguirre-Sacasa, infatti, ha raccontato che l’attore avrebbe voluto Shannen nel cast di Riverdale sin dalla prima stagione:

Luke voleva che accadesse dalla prima stagione. Erano buoni amici e, quando stavamo pensando a questo episodio tributo, volevamo che fosse il più speciale possibile. Così abbiamo chiesto a Shannen di interpretare un ruolo chiave, molto emotivo. Lei ha letto la sceneggiatura e ha immediatamente detto sì. Sarà un episodio molto d’impatto.

I due attori erano rimasti amici sin dai tempi in cui recitavano nella serie Beverly Hills 90210 e la morte improvvisa di Luke nel marzo del 2019 ha colpito molto l’attrice. In realtà, Shannen non sarà protagonista solo di questo tributo. Non è stato ancora svelato nulla, ma anche il reboot di Beverly Hills 2010 dovrebbe onorare in qualche modo l’ex componente del cast, scomparso così prematuramente.

Durante il panel, Roberto Aguirre-Sacasa non ha chiarito quale sarà il ruolo di Shannen. Cole Sprouse (Jughead Jones), però, ha raccontato alcuni dettagli della lavorazione del tributo:

Lavorare con Shannen è stato catartico per tutti noi. Ha messo la ciliegina sull’episodio e ha contributo a rendere bello il tributo. Era felicissima di poter condividere con tutti noi parte del peso della morte di Luke.

Durante il panel sono state anche annunciate alcune novità su Riverdale. Aguirre-Sacasa ha svelato che Molly Ringwald (Mary Andrews - madre di Archie) avrà un ruolo sempre più predominante e che Kerr Smith su unirà al cast nel ruolo del nuovo preside Mr. Honey.